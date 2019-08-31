с чего всё началось

Как сообщается в субботу, 31 августа, на сайте следственного управления СКР по Башкирии, женщина задушила мальчика, а после закопала его в яме на территории своего придомового участка. Тело ребенка нашли в указанном Хабировой месте на глубине более полуметра.

Мать найденного мертвым в Башкирии ребенка призналась в его убийстве

Политика Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.

Транспорт В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов Более 100 рейсов задержано и отменено в трех столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Культура Умер петербургский художник Сергей Ковальский 30 августа в Санкт-Петербурге ушел из жизни известный художник Сергей Ковальский.

Музыка Киркоров не попал в фонограмму на фестивале «Новая волна» Российский певец Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на фестивале «Новая волна» в Сочи, передает РЕН ТВ.

Политика Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.

Происшествия Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.

Баскетбол Сборная России стартует на чемпионате мира по баскетболу Трудный путь в Китай 31 августа в Китае стартует мужской чемпионат мира по баскетболу.

Политика Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Происшествия В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.

Политика Владимир Путин дважды купил мороженое у одной продавщицы В этом году президент РФ, кстати, угостил мороженым своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана.

Общество Во Владимирской области началось массовое увольнение медсестер Сразу двенадцать медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы во Владимирской области подали заявления на увольнение, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача больницы Александра Обидина.

Транспорт Участок Филевской линии метро закроют на выходные Участок Филевской линии Московского метрополитена закроют на период с 31 августа по 1 сентября — поезда не будут курсировать от «Киевской» до «Кунцевской».

Шоу-бизнес «Делает мне назло»: тайный муж Мироновой о ее беременности По словам бывшего гражданского мужа Марии Мироновой, врача-онколога Дмитрия Барановского, актриса могла забеременеть ему назло, чтобы доказать, что счастлива после их расставания.

Армия и оружие В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов заявил, что пока не намерен завершать карьеру Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов подчеркнул, что ему осталось провести не так много поединков, но о завершении карьеры он не задумывался.

Происшествия При стрельбе в Алабаме пострадали 10 подростков В результате стрельбы во время матча по американскому футболу в школе в Алабаме ранения получили 10 подростков.

Общество С 1 сентября россиян ждут правовые изменения В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.

Политика Пушков прокомментировал обещание нового главы МИД Украины о Донбассе 30 августа во время выступления в Верховной раде Пристайко рассказал, что президент страны Владимир Зеленский в качестве приоритетных задач поставил перед внешнеполитическим ведомством решение конфликта в Донбассе и «возвращение» Крыма.

Наука Ученые создали базу данных масштабных наводнений в Европе Команда исследователей, в которую вошли эксперты географического факультета МГУ имени Ломоносова, разработала международную базу данных о речных наводнениях в Старом свете.