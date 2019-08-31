Происшествия
ИзвестияМать найденного мертвым в Башкирии ребенка призналась в его убийстве
Как сообщается в субботу, 31 августа, на сайте следственного управления СКР по Башкирии, женщина задушила мальчика, а после закопала его в яме на территории своего придомового участка. Тело ребенка нашли в указанном Хабировой месте на глубине более полуметра.
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с чего всё началось
«В настоящее время следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, подозреваемая задержана, в отношении нее планируется избрание меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в Следственном комитете.Телеканал 360°02:44
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Поиски годовалого Тимура Хабирова в Башкирии завершены: ребенок найден мертвым
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