Экономика
«Мать и дитя» выплатит дивиденды за 2018 год в размере 10,65 рубля на акциюFinam.Ru 03:28
Акционеры MDMG (бренд "Мать и дитя") одобрили выплату дивидендов за 2018 год в размере 10,65 рубля на акцию. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 24 мая.
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Renault объявил о старте продаж обновленного Kaptur в России
Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
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В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»
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Из-за роста военной активности НАТО Россия усилила войска Западного и Южного военных округов за счет сокращения других своих группировок.
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Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
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«Команда нового президента только формируется, и из уст его сторонников звучат противоречивые комментарии об отношении к одобренному в январе 2015 года в Минске „Комплексу мер“», — сказал Лавров в во время переговоров с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.
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Ведущая телепроекта "Дом-2" Ольга Бузова опубликовала в своем инстаграме совместную фотографию с Ксенией Собчак, которая вела передачу с 2004 года по 2012 год, сделанную на "лобном месте" - специальной локации на шоу, где происходит сбор всех участников программы.
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