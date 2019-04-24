«Мать и дитя» выплатит дивиденды за 2018 год в размере 10,65 рубля на акциюFinam.Ru 03:28

Акционеры MDMG (бренд "Мать и дитя") одобрили выплату дивидендов за 2018 год в размере 10,65 рубля на акцию. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 24 мая.

«Мать и дитя» выплатит дивиденды за 2018 год в размере 10,65 рубля на акцию

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