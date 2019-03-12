Происшествия
Мать брошенной в квартире в Москве пятилетней девочки не признала винуRT на русском 12:00
Мать найденной в квартире в Москве пятилетней девочки не признаёт вину, сообщает РИА Новости. Об этом она сказала на заседании Савёловского суда столицы.
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с чего всё началось
Женщина оставила в заполненной мусором квартире свою пятилетнюю дочь без еды и питья. В суде мать назвала это провокацией. Ирина Гаращенко заявила, что любит дочь и хочет ее воспитывать.Телеканал 360°10:52
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Политика
Саакашвили рассказал о намерении Порошенко обменять Крым на членство в ЕС
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что нынешний президент Украины Петр Порошенко планировал в 2014 году отказаться от украинского суверенитета над Крымом в обмен на вступление страны в ЕС и НАТО.
Обновлено в 16:08
Происшествия
Курьеры «Яндекс.Еды» и Delivery Club устроили драку в центре Москвы
Курьеры из сервисов доставки «Яндекс.Еда» и Delivery Club устроили драку в центре Москвы.
Обновлено в 16:39
Происшествия
Во владимирской колонии найден мертвым осужденный по делу о теракте
Во владимирской колонии найден мертвым осужденный по делу о теракте В ИК-6 Владимирской области найден мертвым бывший охранник президента Чечни (в 2003–2004 годах) Ахмата Кадырова Аюб Тунтуев, осужденный на 24 года по делу о теракте в селе Знаменском.
Обновлено в 14:27
Политика
Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit
Парламент Великобритании проголосовал против соглашения премьер-министра страны Терезы Мэй с Евросоюзом по условиям Brexit.
Обновлено в 17:14
Технологии
«Яндекс» купил сервис TheQuestion
Российская компания «Яндекс» купила сервис вопросов и ответов TheQuestion, сообщив об этом в Twitter.
Обновлено в 16:24
Космос
Астронавт NASA Хейг назвал ракету «Союз» инженерным чудом
Обновлено в 13:43
Общество
Россияне назвали самые востребованные цифровые госуслуги
В отчете BCG приводится список наиболее востребованных россиянами цифровых госуслуг.
Обновлено в 17:01
Транспорт
Глава ГИБДД поддержал ужесточение штрафов за превышение скорости
Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею введения штрафов за превышение скоростного режима на 10 км/ч.
Обновлено в 16:39
Политика
Конгрессмены США одобрили запрет на признание Крыма российским
Палата представителей конгресса США почти единогласно одобрила законопроект, запрещающий Соединённым Штатам признавать Крым российским.
Обновлено в 15:13
Политика
Европарламент призвал остановить «Северный поток — 2»
Европарламент проголосовал за резолюцию о политических отношениях Брюсселя и Москвы, в которой содержится предложение остановить "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:42
Футбол
Ювентус — Атлетико 3:0 (2-й тайм)
Бразильский полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико" из-за повреждения, сообщил главный тренер туринского футбольного клуба Массимилиано Аллегри.
Обновлено вчера в 14:58
Космос
«Роскосмос» начнет разработку «антигравитационного двигателя»
«Роскосмос» начнет разработку «квантового двигателя».
Обновлено в 11:44
Общество
Капитан арестованного в Стамбуле судна пригрозил перекрыть Босфор
Капитан корабля Бахман Багиров пригрозил перекрыть Босфор, если судовладелец не рассчитается с моряками по зарплате.
Обновлено в 15:32
Происшествия
Учителю физкультуры грозит срок за изнасилование школьницы в спортзале
Учитель физкультуры одной из школ Якутска в течение полугода насиловал 13-летнюю ученицу в спортзале, машине и своей квартире.
Обновлено в 15:44
Происшествия
Задержаны подозреваемые в избиении ветерана в Подольске
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила о задержании подозреваемых в ограблении и избиении ветерана Великой Отечественной войны в Подольске.
Обновлено в 09:56
Политика
Транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят с 2020 года
С 1 января 2020 года Болгария перестанет быть транзитером российского газа в Турцию по Трансбалканскому коридору.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
ЛНР: Три украинских диверсанта подорвались на минах
При попытке проникнуть на территорию провозглашенной Луганской народной республики на минах подорвались трое украинских силовиков, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
Обновлено в 16:51
Политика
Президент в ближайшее время может уволить несколько губернаторов
Как утверждает издание "Проект", пока согласованы отставки глав Мурманской области и Алтая.
Обновлено в 14:00
Политика
Путин встретился с президентом Курчатовского института
Президент России Владимир Путин встретился во вторник, 12 марта, с главой Курчатовского института Михаилом Ковальчуком.
Обновлено в 14:54
Политика
Зеленский назвал слова Тимошенко «лаем из соседнего села»
Обновлено в 14:25
Политика
Власти различных стран закрыли небо для Boeing 737 Max
На борту самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавшего рейсом ET302 из Аддис-Абебы в Найроби, находилось 157 человек: восемь членов экипажа и 149 пассажиров из 33 стран, включая трех граждан России - супругов Екатерину и Александра Поляковых, а также Сергея Вяликова.
Обновлено в 13:17
Футбол
«Спартак» пригласил Массимо Карреру на матч с «Зенитом»
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера приглашен на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским клубом и санкт-петербургским "Зенитом".
Обновлено в 11:49
Происшествия
Ввозившую самолеты мимо таможни ОПГ раскрыли в московском аэропорту
На территории аэропорта «Домодедово» выявлена организованная преступная группировка (ОПГ), члены которой, как считает следствие, уходили от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере при покровительстве местных правоохранительных органов.
Обновлено в 07:56
Политика
МИД предупредил россиян о проблемах при поездках в Азербайджан
«С учетом изложенных обстоятельств настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок в Азербайджан тщательно взвешивать вероятные риски», — призывает российский МИД.
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес
Умер бывший супруг Лолиты Милявской
Певица Лолита Милявская рассказала, что скончался ее бывший супруг бизнесмен Арнольд Спиваковский.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
Певицу Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
Состояние российской певицы Юлии Началовой, которая попала в реанимацию одной из московских клиник, остается тяжелым.
Обновлено в 15:02
Общество
Предпенсионеры смогут получать алименты
Женщины в возрасте 55 лет и мужчины 60 лет теперь могут рассчитывать на алименты.
Обновлено в 04:41