Политика

Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денегВести.Ru 08:45

Мать кандидата в украинские президенты Римма Зеленская обвинила Петра Порошенко в том, что он "уничтожает" ее сына.
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Мать Зеленского обвинила Порошенко в «уничтожении» сына

RT на русском06:36

Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег

Вести.Ru08:45

Мама Зеленского пожаловалась на травлю сына

Комсомольская правда08:10

Мать Зеленского обвинила Порошенко в «уничтожении» ее сына

ФАН07:25

Мать Зеленского обвинила Порошенко в поливании грязью сына

РБК09:12

Порошенко уничтожает Зеленского, заявила мать шоумена

Газета.Ru05:17

«Одну грязь только льют»: Мать Зеленского пристыдила Порошенко, обвинив в «уничтожении» сына

Царьград05:04
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 10:23, Ашберн
Происшествия

Свидетель рассказал о причине драки с участием Кокорина и Мамаева

Обновлено в 09:52
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

Зачем на Украину прибудут 150 десантников элитной дивизии армии США

В ближайшее время на Украину прибудет подразделение 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США, написал в своем фейсбуке посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый.
Обновлено в 09:52
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Здоровье

Эксперт: определение реабилитационного потенциала ребенка позволит формировать персональный подход

Наличие отдельного детского порядка ни в коей мере не снижает доступность реабилитационной помощи взрослым, говорит эксперт.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес

Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта

В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено вчера в 13:11
Культура

Михаил Жванецкий перенес концерт из-за травмы руки

В сообщении учреждения сказано, что из-за болезни артиста (перелома руки) Михаил Жванецкий переносит концерт на 9 июня 2019 года.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес

Ирина Шейк поделилась восхитительными фото в бикини

33-летняя Ирина Шейк выглядит в пляжном наряде очень убедительно.
Обновлено в 06:16
Авто

В России новый Suzuki Jimny появится только осенью

Компактный внедорожник Suzuki Jimny нового поколения приедет в Россию к началу осени 2019 года. Цены станут известны ближе к старту продаж.
Обновлено в 07:04
Политика

Чайка заявил о хищении более 1,6 млрд руб. в «Роскосмосе» и «Ростехе»

Число коррумпированных работников Следственного комитета России в 2018 году увеличилось с 21 до 29 (на 38,1%), сотрудников органов внутренних дел — с 956 до 971 (на 1,6%).
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

Двух бывших астраханских депутатов осудили за педофилию

Суд в Астрахани 8 апреля признал двух бывших депутатов регионального заксобрания виновными в целой серии сексуальных преступлений против детей и приговорил каждого к длительным срокам заключения, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 10:17
Армия и оружие

Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Спорт

Миллионер организует «королевскую битву» в реальной жизни на частном острове

Неназванный миллионер объявил о поиске подрядчика для организации реального матча в жанре видеоигр «королевская битва», который пройдет на частном острове.
Обновлено в 09:01
Происшествия

В Китае девушку арестовали за откровенное видео с пионерским галстуком

Полиция в китайской провинции Сычуань задержала девушку за публикацию в соцсетях видео, в котором она позирует в откровенном наряде с красным пионерским галстуком.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина

Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка.
Обновлено в 08:34
Политика

Президент Путин одобрил выдачу генетических паспортов россиянам

Граждане РФ начнут получать паспорта, содержащие информацию об их геноме. Глава государства Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Обновлено в 03:56
Авто

Range Rover Velar получил спецсерию BASE

Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).
Обновлено вчера в 09:19
Общество

На Крите объявили чрезвычайное положение из-за дождей и наводнений

Обновлено в 06:04
Хоккей

Путин предложил Швеции поучаствовать в играх КХЛ

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 08:43
Общество

В Минфине опровергли слухи о введении налога на весельные лодки

Владельцам весельных лодок беспокоиться не стоит. Никакого налога на их имущество вводиться не будет.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Уволен пьяный врач из Дзержинска, который вел прием пациентов

Врач городской больницы Дзержинска Нижегородской области вел прием пациентов в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес

Шнуров, Галкин и Киркоров исполнили песни Пугачевой в честь ее именин

Артисты эстрады в понедельник исполнили песни Аллы Пугачевой в Crocus City Hall в честь именин народной артистки СССР.
Обновлено вчера в 17:21
Экономика

На Московской бирже предложили выпустить катастрофические облигации

Полностью принадлежащая ЦБ Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) ведет с Московской биржей переговоры о создании нового финансового инструмента — так называемых облигаций катастроф (сатаsтrорне bonds, cat bonds), сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:56
Политика

Путин ответил президенту Финляндии за Крым

Президент России Владимир Путин ответил на слова президента Финляндии Саули Ниинисте о том, что Москва сама виновата в санкциях.
Обновлено в 09:30
Кино

Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище

Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес

Виторгана застукали в объятиях известной актрисы

После расставания с телеведущей Ксенией Собчак актер Максим Виторган не стесняется публиковать в инстаграме совместные снимки с другими женщинами.
Обновлено в 06:53
Хоккей

СКА сыграет с ЦСКА решающий матч за выход в финал Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 23:02
Игры

Bluepoint Games работает над переосмыслением классической игры — возможно, Demon’s Souls

Обновлено в 05:35
Общество

В Москве зафиксирован самый тёплый день с начала года

Вторник, 9 апреля, стал самым тёплым днём в Москве с начала 2019 года.
Обновлено в 09:25
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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