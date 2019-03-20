Футбол
Мать Рабио: «Не хочу плакать, но мой сын — заключенный в „ПСЖ“»Sport24.ru вчера в 16:49
Вероник Рабио, мать полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабио, рассказала о том, как ее сын чувствует себя без игровой практики. Мама футболиста сравнила положение Адриена с заключением.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мать Рабьо: «Мой сын - заложник „ПСЖ“. Скоро его ждут сухари, вода и темница»
Спорт-Экспрессвчера в 21:09
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 01:38, Ашберн
Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН
Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено вчера в 11:37
Общество
Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира
Финляндия уже становилась самой счастливой страной мира, но в другом рейтинге.
Обновлено в 00:14
Спорт
Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ с рекордом мира
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют в парном катании после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).
Обновлено в 00:56
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза
За 2018 год в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено вчера в 20:54
Общество
День весеннего равноденствия придется на 20 марта
Весеннее равноденствие, которое придется на 20 марта — сутки, когда день и ночь одинаковы по времени.
Обновлено 18 марта в 06:36
Общество
Медведев дополнил список госуслуг информацией для предпенсионеров
Список госуслуг дополнен государственной услугой для людей предпенсионного возраста.
Обновлено в 00:39
Политика
Пушков оценил идею Трампа принять Бразилию в НАТО
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал инициативу президента США Дональда Трампа принять Бразилию в Североатлантический альянс.
Обновлено в 00:52
Общество
Ученые оценили возможное возвращение перехода на летнее и зимнее время
Возврат к сезонному переводу времени в России может привести к обострению хронических заболеваний и даже ожирению, считает ряд ученых.
Обновлено вчера в 18:54
Шоу-бизнес
Анна Семенович предстала в образе брюнетки
Анна Семенович удивила фанатов в Instagram снимком, на котором предстала в образе брюнетки.
Обновлено вчера в 09:25
Авто
Водители России могут получить 27 тысяч рублей за установку ГБО
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Токаев вступает в должность главы Казахстана
Касым-Жомарт Токаев вступает в должность президента Казахстана в среду, 20 марта.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске
Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.
Обновлено вчера в 07:44
Авто
Subaru начала продажи обновленного Subaru Legacy
Российские дилеры Subaru объявили о начале приема предварительных заказов на рестайлинговую версию седана Subaru Legacy 2019 модельного года.
Обновлено вчера в 06:12
Гаджеты
Компания Apple представила новый iMac
Цена на новый iMac 21,5 начинается от $1300, а версия с 27-дюймовым экраном стоит от $1800.
Обновлено вчера в 10:10
Хоккей
Кузнецов и Овечкин помогли «Вашингтону» обыграть в гостях «Нью-Джерси»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» обыграл в гостях «Нью-Джерси» со счетом 4:1.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Экологи Челябинской области рассчитывают на нового главу региона
Комментируя отставку Бориса Дубровского с поста губернатора Челябинской области, глава управления напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина принять закон о квотировании выбросов, инициированный Южным Уралом.
Обновлено вчера в 19:02
Политика
Премьер Австралии вызовет посла Турции из-за заявления Эрдогана
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о намерении вызвать посла Турции, поскольку находит оскорбительным заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное после теракта в мечетях Новой Зеландии.
Обновлено вчера в 20:34
Музыка
Умер гитарист Оззи Осборна Берни Торме
Берни родился в Дублине в 1952 году. Первую группу он создал еще в 17 лет.
Обновлено вчера в 03:35
Политика
Путин подписал законы о неуважении к власти и фейковых новостях
Президент России Владимир Путин подписал законы о наказании за публикацию фейковых новостей и неуважение к власти.
Обновлено вчера в 02:07
Транспорт
В метро Москвы установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда
В Московском метрополитене на всех станциях появились терминалы для бесконтактной оплаты проезда, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:56
Транспорт
«Россия» и «Аэрофлот» вводят безбагажные тарифы
Авиакомпании «Россия» и «Аэрофлот» вводят безбагажные тарифы на ряде направлений, сообщает «Аэрофлот».
Обновлено вчера в 04:39
Общество
В Гидрометцентре назвали сроки прихода климатической весны
15 марта стало известно, что весна «запаздывает» из-за большого количества снега — показатели превышают норму в 1,5 раза.
Обновлено в 00:44
Политика
В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма
Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.
Обновлено вчера в 16:52
Экономика
Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей
В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено вчера в 14:48
Общество
Петербуржцы выберут фонтаны для реставрации
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие
Мирные жители погибли в Сомали из-за авиаудара США
Авиаудары США в Сомали привели к гибели более десяти мирных жителей.
Обновлено в 00:42
Общество
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными
Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 14:19
Армия и оружие
Путин назвал Су-57 лучшим в мире военным самолетом
Российский президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире.
Обновлено вчера в 11:09