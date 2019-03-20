Футбол

Мать Рабио: «Не хочу плакать, но мой сын — заключенный в „ПСЖ“»Sport24.ru вчера в 16:49

Вероник Рабио, мать полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабио, рассказала о том, как ее сын чувствует себя без игровой практики. Мама футболиста сравнила положение Адриена с заключением.
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Мать Рабьо: «Мой сын - заложник „ПСЖ“. Скоро его ждут сухари, вода и темница»

Спорт-Экспрессвчера в 21:09

Мать Рабьо: «ПСЖ держит Адриена в заложниках. Он их пленник!»

Soccer.ruвчера в 19:29

Мать Адриена Рабио: «Мой сын — заключенный»

Матч ТВвчера в 16:35

Мать Рабио: «Не хочу плакать, но мой сын — заключенный в „ПСЖ“»

Sport24.ruвчера в 16:49

Мать Адриена Рабио: «Мой сын — заключенный»

Sportbox.RUвчера в 16:35

Мать Рабьо: в «ПСЖ» сын - заключенный

Газета.Ruвчера в 18:03

Мать Рабьо: мой сын — заключённый

Чемпионатвчера в 16:10
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Финансы

В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий

Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика

Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН

Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено вчера в 11:37
Общество

Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира

Финляндия уже становилась самой счастливой страной мира, но в другом рейтинге.
Обновлено в 00:14
Спорт

Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ с рекордом мира

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют в парном катании после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).
Обновлено в 00:56
Происшествия

Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза

За 2018 год в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено вчера в 20:54
Общество

День весеннего равноденствия придется на 20 марта

Весеннее равноденствие, которое придется на 20 марта — сутки, когда день и ночь одинаковы по времени.
Обновлено 18 марта в 06:36
Общество

Медведев дополнил список госуслуг информацией для предпенсионеров

Список госуслуг дополнен государственной услугой для людей предпенсионного возраста.
Обновлено в 00:39
Политика

Пушков оценил идею Трампа принять Бразилию в НАТО

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал инициативу президента США Дональда Трампа принять Бразилию в Североатлантический альянс.
Обновлено в 00:52
Общество

Ученые оценили возможное возвращение перехода на летнее и зимнее время

Возврат к сезонному переводу времени в России может привести к обострению хронических заболеваний и даже ожирению, считает ряд ученых.
Обновлено вчера в 18:54
Шоу-бизнес

Анна Семенович предстала в образе брюнетки

Анна Семенович удивила фанатов в Instagram снимком, на котором предстала в образе брюнетки.
Обновлено вчера в 09:25
Авто

Водители России могут получить 27 тысяч рублей за установку ГБО

Обновлено вчера в 14:57
Политика

Токаев вступает в должность главы Казахстана

Касым-Жомарт Токаев вступает в должность президента Казахстана в среду, 20 марта.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске

Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.
Обновлено вчера в 07:44
Авто

Subaru начала продажи обновленного Subaru Legacy

Российские дилеры Subaru объявили о начале приема предварительных заказов на рестайлинговую версию седана Subaru Legacy 2019 модельного года.
Обновлено вчера в 06:12
Гаджеты

Компания Apple представила новый iMac

Цена на новый iMac 21,5 начинается от $1300, а версия с 27-дюймовым экраном стоит от $1800.
Обновлено вчера в 10:10
Хоккей

Кузнецов и Овечкин помогли «Вашингтону» обыграть в гостях «Нью-Джерси»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» обыграл в гостях «Нью-Джерси» со счетом 4:1.
Обновлено вчера в 23:05
Политика

Экологи Челябинской области рассчитывают на нового главу региона

Комментируя отставку Бориса Дубровского с поста губернатора Челябинской области, глава управления напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина принять закон о квотировании выбросов, инициированный Южным Уралом.
Обновлено вчера в 19:02
Политика

Премьер Австралии вызовет посла Турции из-за заявления Эрдогана

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о намерении вызвать посла Турции, поскольку находит оскорбительным заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное после теракта в мечетях Новой Зеландии.
Обновлено вчера в 20:34
Музыка

Умер гитарист Оззи Осборна Берни Торме

Берни родился в Дублине в 1952 году. Первую группу он создал еще в 17 лет.
Обновлено вчера в 03:35
Политика

Путин подписал законы о неуважении к власти и фейковых новостях

Президент России Владимир Путин подписал законы о наказании за публикацию фейковых новостей и неуважение к власти.
Обновлено вчера в 02:07
Транспорт

В метро Москвы установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда

В Московском метрополитене на всех станциях появились терминалы для бесконтактной оплаты проезда, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:56
Транспорт

«Россия» и «Аэрофлот» вводят безбагажные тарифы

Авиакомпании «Россия» и «Аэрофлот» вводят безбагажные тарифы на ряде направлений, сообщает «Аэрофлот».
Обновлено вчера в 04:39
Общество

В Гидрометцентре назвали сроки прихода климатической весны

15 марта стало известно, что весна «запаздывает» из-за большого количества снега — показатели превышают норму в 1,5 раза.
Обновлено в 00:44
Политика

В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма

Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.
Обновлено вчера в 16:52
Экономика

Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей

В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено вчера в 14:48
Общество

Петербуржцы выберут фонтаны для реставрации

Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие

Мирные жители погибли в Сомали из-за авиаудара США

Авиаудары США в Сомали привели к гибели более десяти мирных жителей.
Обновлено в 00:42
Общество

Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными

Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Политика

МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 14:19
Армия и оружие

Путин назвал Су-57 лучшим в мире военным самолетом

Российский президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире.
Обновлено вчера в 11:09
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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