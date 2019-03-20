Футбол

Мать Рабио: «Не хочу плакать, но мой сын — заключенный в „ПСЖ“»Sport24.ru вчера в 16:49

Вероник Рабио, мать полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабио, рассказала о том, как ее сын чувствует себя без игровой практики. Мама футболиста сравнила положение Адриена с заключением.
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Мать Рабьо: «Мой сын - заложник „ПСЖ“. Скоро его ждут сухари, вода и темница»

Спорт-Экспрессвчера в 21:09

Мать Рабьо: «ПСЖ держит Адриена в заложниках. Он их пленник!»

Soccer.ruвчера в 19:29

Мать Адриена Рабио: «Мой сын — заключенный»

Матч ТВвчера в 16:35

Мать Рабио: «Не хочу плакать, но мой сын — заключенный в „ПСЖ“»

Sport24.ruвчера в 16:49

Мать Адриена Рабио: «Мой сын — заключенный»

Sportbox.RUвчера в 16:35

Мать Рабьо: в «ПСЖ» сын - заключенный

Газета.Ruвчера в 18:03

Мать Рабьо: мой сын — заключённый

Чемпионатвчера в 16:10
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Финансы

Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий

Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:12
Армия и оружие

Видео полета Шойгу над Сирией опубликовало Минобороны

Минобороны опубликовало видео, на котором показаны самолеты-истребители, которые сопровождали борт министра обороны Сергея Шойгу при полете над территорией Сирии.
Обновлено вчера в 18:03
Политика

Путин назначил бывшего кикбоксера Хасикова врио главы Калмыкии

Обновлено в 06:09
Армия и оружие

Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота

Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Интернет

Opera для Android получает бесплатный VPN

Разработчики Opera сообщили, что пользователи этого браузера для ОС Android теперь смогут использовать бесплатный сервис VPN.
Обновлено в 04:21
Спорт

Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы. Ранее Загитова расплакалась после короткой программы на ЧМ.
Обновлено в 08:52
Происшествия

В Италии мужчина пытался поджечь автобус со школьниками, сообщили СМИ

Выходец из Сенегала, получивший гражданство Италии в 2004 году, в среду около полудня (14.00 мск) попытался поджечь автобус со школьниками на автодороге близ Милана, сообщил новостной телеканал RaiNews24.
Обновлено в 09:36
Футбол

На обновленном стадионе «Динамо» полностью заменят газон

На футбольном поле стадиона "Динамо" полностью заменят газон, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 09:50
Футбол

Жвачку сэра Алекса Фергюсона продали с молотка за 390 тысяч фунтов

Покупатель заплатил за лот 390 тысяч фунтов стерлингов (более 33 миллионов рублей), сообщает "Мир 24".
Обновлено в 02:04
Кино

Вышел трейлер к фильму Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Обновлено в 09:23
Спорт

Аникина избрана новым президентом Федерации бобслея России

Новым президентом Федерации бобслея России стала Елена Аникина, сообщил спортивный комментатор Владас Ласицкас.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие

Украинские военные показали полеты боевой авиации над Азовским морем

Обновлено в 08:12
Общество

Сотрудники «Центра Э» попросили отменить спектакль Театра.doc

Обновлено в 10:17
Кино

Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:06
Театры

Скончался оперный певец Сергей Балашов

Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Общество

Продолжительность жизни в России превысила 73 года

Продолжительность жизни россиян в 2017 году составила 72,6 года, сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 08:56
Музыка

Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград»

Группа "Ленинград" была основана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидером и автором большинства ее композиций стал Сергей Шнуров.
Обновлено в 06:31
Политика

Китай может исключить Boeing 737 Max из торговой сделки

В связи с возникшей угрозой безопасности после катастрофы в Эфиопии Пекин намерен исключить Boeing 737 MAX из списка или заменить его на другие модели, — сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:02
Экономика

ЕК оштрафовала Google на $1,5 млрд

Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала американскую корпорацию Google на €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил Евросоюза.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Полиция застрелила двух россиян на Бали

Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали.
Обновлено в 10:37
Авто

Peugeot не исключает слияния с Fiat Chrysler

Акции Fiat Chrysler выросли на 5,2%, а Peugeot – на 2,7%. В результате на 2,5% также вырос европейский автомобильный индекс.
Обновлено в 00:45
Политика

МИД России сделал представление послу Чехии

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька был приглашён в МИД России, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Индийский миллиардер-мошенник арестован в Лондоне

Индийский ювелир Нирав Моди, однофамилец премьер-министра страны, заработавший миллиардное состояние на продаже эксклюзивных украшений знаменитостям, был арестован в Лондоне по обвинениям в мошенничестве почти на $2 млрд.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Девушка и парень задержаны по факту убийства семьи из четырех человек

Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронят рядом с Игорем Малашенко

Обновлено в 09:59
Политика

Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах

Президент Владимир Путин принял в Кремле нескольких представителей британского бизнеса, работающих в России.
Обновлено в 08:33
Авто

Седан Geely Emgrand 7 подешевел на 70 тысяч рублей

Эксперты портала «Цена Авто» в ходе изучения цен на новый автомобили, представленные на российском рынке, отметили, что седан Geely Emgrand 7 стал дешевле на 70 тысяч рублей в двух комплектациях.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали Елену Беркову

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Политика

Еврокомиссия отказалась перенести Brexit на 30 июня

14 марта члены палаты общин британского парламента (нижняя палата) поддержали предложение премьер-министра Соединенного Королевства о переносе крайнего срока Brexit с 29 марта на 30 июня текущего года.
Обновлено в 09:06
Экономика

Медведев подписал программу развития РЖД до 2025 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал долгосрочную программу развития РЖД на период до 2025 года.
Обновлено в 08:59
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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