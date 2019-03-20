Мать Рабио: «Не хочу плакать, но мой сын — заключенный в „ПСЖ“»Sport24.ru вчера в 16:49

Вероник Рабио, мать полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабио, рассказала о том, как ее сын чувствует себя без игровой практики. Мама футболиста сравнила положение Адриена с заключением.

Мать Рабио: «Не хочу плакать, но мой сын — заключенный в „ПСЖ“»

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