Футбол

Мать Рабио: «Не хочу плакать, но мой сын — заключенный в „ПСЖ“»Sport24.ru вчера в 16:49

Вероник Рабио, мать полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабио, рассказала о том, как ее сын чувствует себя без игровой практики. Мама футболиста сравнила положение Адриена с заключением.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мать Рабьо: «Мой сын - заложник „ПСЖ“. Скоро его ждут сухари, вода и темница»

Спорт-Экспрессвчера в 21:09

Мать Рабьо: «ПСЖ держит Адриена в заложниках. Он их пленник!»

Soccer.ruвчера в 19:29

Мать Рабьо: мой сын — заключённый

Чемпионатвчера в 16:10

Мать Рабио: «Не хочу плакать, но мой сын — заключенный в „ПСЖ“»

Sport24.ruвчера в 16:49

Мать Адриена Рабио: «Мой сын — заключенный»

Sportbox.RUвчера в 16:35

Мать Адриена Рабио: «Мой сын — заключенный»

Матч ТВвчера в 16:35

Мать Рабьо: в «ПСЖ» сын - заключенный

Газета.Ruвчера в 18:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 09:12, Ашберн
Политика

Путин поздравил Токаева со вступлением на пост президента Казахстана

Обновлено в 07:30
Спорт

Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы. Ранее Загитова расплакалась после короткой программы на ЧМ.
Обновлено в 08:52
Экономика

Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных на кассах магазинов

Сбербанк летом предложит новую услугу "Покупка с выдачей" — на кассе магазина при оплате покупки картой можно будет дополнительно снять наличные деньги, сообщили в кредитной организации.
Обновлено в 07:21
Наука

Абелевская премия по математике впервые присуждена женщине

Обновлено вчера в 15:14
Спорт

Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости

Норвежский биатлонист Тарьей Бё высказал мнение о нежелании россиянина Александра Логинова отвечать на вопросы о допинговом прошлом.
Обновлено в 04:21
Происшествия

СМИ: Суд дал 3,6 года условно командиру роты, солдаты которого под Псковом не смогли выбраться из боевой машины и утонули

Мать одного из погибших желала, чтобы командир роты отправился в колонию, но суд посчитал, что ему хватит 3,6 года условно.
Обновлено в 07:36
Общество

В Госдуме предложили вернуть «летнее время»

Стрелки предполагается переводить по последним воскресеньям октября и марта, весной на 1 час вперед, осенью — в обратную сторону.В последний раз россияне перевели стрелки на час назад в октябре 2014 года, после того как вступил в силу закон о переходе на зимнее время.
Обновлено вчера в 07:45
Политика

Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира

Финляндия возглавила рейтинг стран с самыми счастливыми гражданами.
Обновлено в 04:20
Кино

Ким Ки Дук возглавит жюри ММКФ 2019

Корейский режиссер Ким Ки Дук возглавит жюри основного конкурса 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено вчера в 13:50
Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали Елену Беркову

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Авто

Geely выпустит в Белоруссии 100 кроссоверов, чтобы «проверить интерес»

За год в Белоруссии было выпущено 12 тыс. машин Geely, больше половины из них были отправлены в Россию на экспорт, рассказали представители «Белджи» во время пресс-конференции в Минске.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие

ВМФ РФ получит 16 кораблей и подводных лодок в 2019 году

Военно-морской флот (ВМФ) России получит 16 кораблей и подводных лодок в 2019 году.
Обновлено в 06:37
Финансы

Доходы бюджета от НДС в 2019 году составят 800 млрд рублей

При сохранении стабильных цен на нефть, валютного курса, динамики ВВП на уровне 2% и инфляции в размере 4% прирост доходов консолидированного бюджета в 2019 году за счет повышения ставки НДС составит почти 800 млрд рублей, говорится в исследовании.
Обновлено вчера в 19:10
Гаджеты

Apple выпустила AirPods с беспроводной зарядкой, названа цена в России

Обновлено в 08:44
Игры

Компания Google представила облачный игровой сервис Stadia

Обновлено вчера в 14:51
Культура

Юлия Пересильд представила фильм, в котором снялась ее старшая дочь

Премьера фильма собрала многих гостей — друзей "Галчонка", в числе которых были актрисы Юлия Снигирь, Светлана Устинова, Евгения Дмитриева и Алиса Гребенщикова, программный директор ОРКФ "Кинотавр" Ситора Алиева, кинорежиссер и кинооператор Сергей Мокрицкий, продюсер и киновед Наталья Мокрицкая, кастинг-директор Елизавета Шмакова и другие.
Обновлено в 08:50
Политика

Главой Калмыкии стал чемпион мира по кикбоксингу Хасиков

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Калмыкии чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:23
Общество

Спектакль «Театра.doc» о немецких переселенцах проверяют на экстремизм

Обновлено в 06:58
Экономика

Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.
Обновлено в 07:57
Политика

Депутат предложил название для жителей города Нурсултан

Ранее 20 марта депутаты парламента Казахстана приняли во втором, окончательном, чтении поправки в основной закон страны о переименовании столицы государства Астаны в Нурсултан в честь первого президента.
Обновлено в 08:56
Общество

Росстат показал связь между бедностью и одиночеством

Обновлено в 02:00
Футбол

«Динамо» примет «Локомотив» в Химках

Обновлено в 08:14
Политика

Дочь Назарбаева стала спикером сената Казахстана

Обновлено в 05:11
Транспорт

«Нордавиа» сменила название на Smartavia

Обновлено в 07:48
Политика

На Украине продлили контракт с главой «Нафтогаза» Коболевым

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что кабинет министров принял решение продлить контракт с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым и всем правлением компании.
Обновлено в 05:47
Экономика

Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Почти 300 тысяч жителей Воронежа остались без воды из-за аварии

Обновлено в 06:22
Финансы

В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий

Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Анна Семенович предстала в образе брюнетки

Анна Семенович удивила фанатов в Instagram снимком, на котором предстала в образе брюнетки.
Обновлено вчера в 09:25
Экономика

Forbes составил рейтинг надежных банков России

В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк.
Обновлено в 04:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Адриан Рабьо
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное