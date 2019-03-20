Футбол
Мать Рабио: «Не хочу плакать, но мой сын — заключенный в „ПСЖ“»Sport24.ru вчера в 16:49
Вероник Рабио, мать полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабио, рассказала о том, как ее сын чувствует себя без игровой практики. Мама футболиста сравнила положение Адриена с заключением.
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Мать Рабьо: «Мой сын - заложник „ПСЖ“. Скоро его ждут сухари, вода и темница»
Спорт-Экспрессвчера в 21:09
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Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.
Обновлено вчера в 21:38
Политика
Порошенко обвинил Россию в торможении строительства киевского метро
Правда, Порошенко забыл упомянуть, что последний раз новая станция в Киеве вводилась в строй еще в 2013 году, прямо накануне "майдана", и открывал ее занимавший тогда пост премьер-министра страны Николай Азаров.
Обновлено в 01:33
Футбол
Аршавин выступил против бразильцев в сборной России
Самый именитый футболист сборной России, экс-игрок «Зенита», ныне футбольный эксперт и комментатор Андрей Аршавин высказался о появлении натурализованных иностранцев в сборной России.
Обновлено вчера в 19:01
Политика
В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма
Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.
Обновлено вчера в 16:52
Политика
Рябков предостерег США от реализации военного сценария в Венесуэле
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам прошедшей в Риме встречи со специальным представителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом заявил, что у Вашингтона есть наработки по использованию военной силы в этой южноамериканской стране, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:43
Космос
В НАСА зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем
В конце прошлого года над Беринговым морем взорвался метеорит.
Обновлено 18 марта в 16:30
Единоборства
Напарник Нурмагомедова выступит на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Что касается Махачева, который тренируется с чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым, то в его активе 16 побед и одно поражение.
Обновлено в 01:41
Политика
Врио губернатора Текслер прибыл в Челябинск
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 20 марта прибыл в Челябинск.
Обновлено вчера в 22:30
Транспорт
В метро Москвы установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда
В Московском метрополитене на всех станциях появились терминалы для бесконтактной оплаты проезда, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:56
Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:00
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о высокой заболеваемости гриппом в Европе
Роспотребнадзор предупредил россиян, что в европейских странах до сих пор регистрируется высокая интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Ученые оценили возможное возвращение перехода на летнее и зимнее время
Возврат к сезонному переводу времени в России может привести к обострению хронических заболеваний и даже ожирению, считает ряд ученых.
Обновлено вчера в 18:54
Общество
Финляндия стала самой счастливой страной мира
Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран.
Обновлено в 02:15
Общество
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено 18 марта в 12:57
Общество
Ученые начали обследовать белух и косаток в «китовой тюрьме»
Ученые приступили к обследованию косаток и белух в Средней бухте в Приморье.
Обновлено в 02:06
Политика
Дональд Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару допустил, что эта латиноамериканская страна может вступить в НАТО или ей могут предоставить специальный аналогичный статус.
Обновлено вчера в 14:28
Политика
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подала в отставку
Ранее сообщалось, что губернатор Мурманской области Марина Ковтун может в ближайшее время уйти в отставку, как только Кремль найдет ей замену.
Обновлено вчера в 11:34
Религия
Строительство храма на площади у Драмтеатра обойдется в 3,5 миллиарда рублей
Строительство храма Святой Екатерины, который планируют возвести на площади у Драмтеатра, и благоустройство прилегающей территории обойдется в 3,5 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 12:28
Политика
Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
Обновлено вчера в 12:49
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила Валерия Леонтьева с 70-летием
Алла Борисовна Пугачева, которая в апреле тоже отметит свое 70-летие, не забыла поздравить российского народного артиста Валерия Леонтьева с днем рождения.
Обновлено вчера в 12:45
Финансы
Доходы бюджета от НДС в 2019 году составят 800 млрд рублей
При сохранении стабильных цен на нефть, валютного курса, динамики ВВП на уровне 2% и инфляции в размере 4% прирост доходов консолидированного бюджета в 2019 году за счет повышения ставки НДС составит почти 800 млрд рублей, говорится в исследовании.
Обновлено вчера в 19:10
Спорт
Во Франции выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева
Власти Франции выдали ордер на арест Валентина Балахничева – бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
При посадке в аэропорту Тегерана загорелся самолет
Обновлено вчера в 14:50
Гаджеты
Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм
Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
В Приморье двух учителей уволили из-за конфликта с восьмиклассником
В Приморье двух учителей уволили после конфликта с восьмиклассником, сообщает администрация город Артем.
Обновлено в 01:57
Политика
Глава Республики Алтай Бердников подал в отставку
Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В МВД опровергли слухи об убийстве и избиении мигрантов в Якутии
МВД по Якутии опровергает данные об убийстве и избиении мигрантов в регионе, задержаны распространители провокационной информации, связанной с уголовным делом на выходца из Средней Азии по обвинению в похищении и изнасиловании жительницы Якутска, сообщает МВД России по республике.
Обновлено в 01:16
Политика
Президент Чехии считает Турцию союзником «Исламского государства»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Земана, проводит политику по исламизации своей страны.
Обновлено вчера в 16:23