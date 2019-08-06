Во время дебютного матча за «Зенит» бразилец Малком не заметил никаких проявлений расизма со стороны болельщиков, рассказала мать футболиста. Флавиа де Оливейра, мать Малкома, рассказала ESPN, что позвонила сыну сразу же, как только прочла новости.

Мать Малкома рассказала, что ее сын не заметил никакого расизма

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