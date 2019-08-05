Футбол

Защитник Гарри Магуайр стал самым дорогим игроком в истории футболаЭкспресс газета 12:15

Защитник Гарри Магуайр стал самым дорогим игроком в истории футбола Трансфер игрока вошел в историю мирового футбола.
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Магуайр стал самым дорогим защитников, перейдя в «Манчестер Юнайтед» за 87 млн евро

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Гарри Магуайр
Британский футболист
Английский футболист, центральный защитник клуба «Лестер Сити» и национальной сборной Англии.
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