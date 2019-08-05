Футбол
Защитник Гарри Магуайр стал самым дорогим игроком в истории футболаЭкспресс газета 12:15
Защитник Гарри Магуайр стал самым дорогим игроком в истории футбола Трансфер игрока вошел в историю мирового футбола.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 21:50, Ашберн
Финансы
Курс рубля снизился к доллару и евро
Рубль подешевел по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже 5 августа, сообщается на сайте биржи.
Обновлено в 05:49
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
В Москве отгремел концерт Дженнифер Лопес
В Москве 4 августа прошел концерт Дженнифер Лопес.
Обновлено в 15:31
Хоккей
СКА упустил преимущество в три гола и проиграл рижскому «Динамо»
Петербургский СКА потерпел поражение в матче с рижским «Динамо» на предсезонном турнире Sochi Hockey Open, игра завершилась со счётом 6:5 в пользу подопечных Гиртса Анкипанса.
Обновлено в 15:00
Происшествия
В Лондоне подросток сбросил ребенка с десятого этажа
После инцидента с падением ребенка со смотровой площадки галереи Тейт Модерн (Лондон, Британия) лондонские полицейские задержали 17-летнего подростка, который может быть причастен к падению ребенка.
Обновлено в 00:19
Кино
Режиссером нового «Венома» станет Энди Серкис
Отмечается, что в новой части фильма одну из главных ролей снова сыграет Том Харди.
Обновлено в 20:17
Армия и оружие
Северная Корея снова провела ракетные пуски
Обновлено в 19:42
Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях выхода США из ДРСМД
Выход США в одностороннем порядке из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) привел к тому, что оказались перечеркнутыми многолетние усилия, направленные на снижение вероятности военного конфликта, в том числе с применением ядерного оружия.
Обновлено в 18:02
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено в 19:33
Политика
ЦИК Украины не смог вовремя объявить результаты выборов в Раду
Согласно украинскому закону, результаты выборов должны быть объявлены в 15-дневный срок после голосования.
Обновлено в 17:33
Происшествия
Угрожавший устроить стрельбу в магазине мужчина арестован во Флориде
В США власти штата Флорида арестовали мужчину, который угрожал применить огнестрельное оружие в магазине Walmart в городе Гибсонтон.
Обновлено в 18:35
Транспорт
В двух округах Магаданской области из-за ливней объявлен режим ЧС
Во вторник, 6 августа, власти двух округов Магаданской области – Тенькинского и Сусуманского – ввели режим ЧС в связи с сильными дождями, высоким уровнем воды в реках и размытием дорог.
Обновлено в 20:26
Футбол
Гаттузо может возглавить «Интер Майами», принадлежащий Бекхэму
Бывший полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо может стать главным тренером команды «Интер Майами».
Обновлено в 19:30
Политика
На Порошенко завели дело за выезд на Мальдивы по поддельным документам
Государственное бюро расследований Украины возбудило очередное уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 14:47
Политика
Зеленский поменял командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 13:56
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 15:17
Общество
Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с телепузиками
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями детского шоу «Телепузики».
Обновлено в 20:31
Финансы
США уличили Китай в манипулировании валютным курсом
5 августа курс валют Китая и США преодолел психологически важную отметку в 7 юаней за $1.
Обновлено в 18:58
Технологии
Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов
Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.
Обновлено в 21:16
Авто
Новый Mustang Shelby GT500 обрастает подробностями
Благодаря усовершенствованной коробке передач с двойным сцеплением и мощному двигателю, Shelby GT500 преодолеет четверть мили за 11 секунд.
Обновлено в 06:21
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
Общество
Гороскоп на 4 августа: Появится интерес к текущим мелочам
Гороскоп на 4 августа 2019 Телец Не стоит начинать новые дела и подвергать свой организм чрезмерным нагрузкам.
Обновлено 03 августа в 17:56
Политика
Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США
Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено в 21:26
Кино
Названы лучшие сериалы этого года
Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено в 10:36
Здоровье
Алкоголь не стареет
Отрицательное заключение Минэкономики на законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью более 16,5% лицам моложе 21 года опубликовано на портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 18:12
Общество
В Гонконге демонстранты призвали к всеобщей забастовке
В Гонконге участники акции протеста против поправок к закону об экстрадиции призвали к всеобщей забастовке.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53