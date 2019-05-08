Мать Кокориных вышла из зала после оглашения приговора судаСпорт-Экспресс 09:25

Мать нападающего "Зенита" Александра Кокорина и Кирилла Светлана покинула зал заседания Пресненского суда после оглашения приговора по делу об участии братьев в двух драках в центре Москвы осенью 2018-го.

Мать Кокориных вышла из зала после оглашения приговора суда

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