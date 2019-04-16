Футбол
Мать Кокориных рассказала свою версию драки в кафеLife.ru 16:33
Ранее Лайф рассказывал, что охранник стриптиз-клуба, в котором отдыхали футболисты до того, как отправиться в кафе, допустил, что драку начал избитый и водитель Виталий Соловчук.
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Футбол
«Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед» и вышла в полуфинал ЛЧ
Испанская "Барселона" одержала крупную победу над английским "Манчестер Юнайтед" и оформила путевку в полуфинал футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:53
Хоккей
В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова
В середине первого тайма в третьем матче против "Каролины Харрикейнз" в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин подрался с форвардом соперника Андреем Свечниковым.
Обновлено вчера в 22:44
Технологии
«Железо» для закона о суверенном Рунете обвалило сервисы «Яндекса»
Печальный опыт «Яндекса» Недостатки технологии глубокой фильтрации трафика (DPI), повсеместное внедрение которой предусмотрено законом о суверенном Рунете, вызвали нарушения в работе сервисов «Яндекса» во время сетевой атаки, которая имела место в середине марта.
Обновлено в 11:56
Гаджеты
Официально: актуальные материнские платы MSI всё же смогут работать с Ryzen 3000
Компания MSI поспешила выступить с официальным заявлением касательно того, будут ли поддерживаться процессоры AMD Ryzen 3000-й серии её актуальными материнскими платами на чипсетах AMD 300- и 400-й сери.
Обновлено в 15:51
Общество
Суд удовлетворил ходатайство об УДО Варвары Карауловой
Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой (Александра Иванова), осужденной за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство".
Обновлено в 07:26
Происшествия
В мэрию Парижа привезли уцелевшие произведения искусства из Нотр-Дама
Произведения искусства, которые не пострадали при пожаре в соборе Парижской Богоматери во Франции, перевезены в мэрию столицы.
Обновлено в 02:22
Происшествия
В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование
Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
Обновлено в 07:00
Общество
На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей
В Свердловской области ребенок главы Серовского городского округа Василия Сизикова смог заработать за прошлый год свыше 400 тыс. руб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на размещенную на сайте городской администрации декларацию.
Обновлено в 06:34
Политика
Гуайдо обвинил администрацию Мадуро в геноциде
Объявивший себя временным президентом страны лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обвинил администрацию лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в геноциде.
Обновлено в 16:12
Экономика
Кабмин установил порядок возмещения ущерба за утраченное при ЧС жилье
Максимальный размер ущерба с использованием механизма добровольного страхования будет определяться исходя из общей площади жилья и средней стоимости 1 кв. м квартиры в регионе, объясняется в заметке.
Обновлено в 06:22
Общество
Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ
Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Космос
Юные читатели совершили виртуальное космическое путешествие
Наши юные читатели познакомились с историей освоения космоса, посмотрев презентацию, и прослушали отрывки из «Рассказов о Гагарине» Ю.Нагибина.
Обновлено в 05:11
Политика
Макрон поставил задачу восстановить Нотр-Дам за пять лет
Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телеобращения к французам.
Обновлено в 14:15
Происшествия
В Чили самолет упал на дом, есть жертвы
В Чили небольшой самолет авиакомпании Camanchaca упал на жилой дом.
Обновлено в 15:20
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Авто
Renault запустил в серию доступный электрический кроссовер K-ZE
Сегодня в Шанхае стартовал 18-ый международный автосалон, в рамках которого Renault показала свой новый электрический кроссовер K-ZE.
Обновлено в 04:34
Авто
Hyundai представила кроссовер Creta нового поколения
Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
Обновлено в 02:33
Кино
Первая серия «Игры Престолов» ставит рекорды
Первую серию последнего сезоны игры престолов в России посмотрели 1 млн человек — такие показатели зафиксировали на телеканале FOX, где проходила премьера, сообщили ТАСС в Media Hills.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук откровенно рассказала о разводе и новых отношениях
В браке со Светланой Федор Бондарчук станет знаменитым режиссером, а сама Светлана добьется успеха как телеведущая, бизнесвумен и главный редактор популярного глянцевого журнала.
Обновлено в 07:13
Экономика
Правила предоставления ипотечных каникул изменили
Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект об ипотечных каникулах.
Обновлено в 09:43
Космос
Металл с небес: десятки лет в болота Мезенского района падали ступени ракет
С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».
Обновлено вчера в 10:36
Политика
Россия отказалась признать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Россия не признает законность решения Гаагского суда о компенсации «Укрнафте» за утраченные активы в Крыму и будет его оспаривать, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы Минюста.
Обновлено в 13:32
Интернет
NBC: Facebook использовал данные пользователей для лидерства на рынке
Компания Facebook с Марком Цукербергом во главе использовала личные данные пользователей одноимённой соцсети в качестве «разменной монеты» за лидерство на рынке, сообщает NBC со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение канала.
Обновлено в 15:05
Общество
Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России
Россияне рассказали об отношении к личности Иосифа Сталина в опросе "Левада-Центра", пишет РБК со ссылкой на исследование.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев сбросил центнер
Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Политика
Надежда Савченко вышла из-под стражи
Подозреваемые в подготовке к совершению теракта депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко и глава центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан освобождены из-под стражи.
Обновлено в 08:22
Общество
В Подмосковье запретили весеннюю побелку деревьев
В советское время считалось, что побелка предохраняет деревья от мелких животных - например, от зайцев, которые по весне из-за нехватки питательных веществ могут обдирать кору деревьев, но и эту теорию экологи в последние годы опровергают.
Обновлено в 07:37