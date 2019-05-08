Происшествия

Мать Кокорина покинула зал суда после оглашения приговораГазета.Ru 10:02

Мать футболиста Александра Кокорина не сдержала эмоций в зале Пресненского суда столицы, передает "Советский спорт". Женщина вышла из зала суда сразу после обвинительного приговора своему сыну. Спортсмену вынесли наказание в виде одного года и шести месяцев заключения.
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Жена Кокорина о приговоре: нельзя так ломать людей

RT на русском10:12

Жены Кокорина и Мамаева разрыдались в зале суда

Газета.Ru10:25

У родствеников Мамаева и Кокорина началась истерика в суде после оглашения приговора

Советский спорт09:36

Матери Кокорина стало плохо во время оглашения приговора

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Мамаев — о приговоре: Всё хорошо!

Life.ru11:40

Матери Кокориных стало плохо после вынесения обвинительного приговора сыновьям

РЕН ТВ09:21

Мать Кокориных и жены Александра и Павла Мамаева отказались от комментариев после вынесения приговора суда

Спорт-Экспресс10:23
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Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

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АвтоВАЗ объявил скидки на модель LADA XRay в мае

Программа LADA Finance позволяет приобрести автомобиль в кредит под 3,9% годовых с дополнительной выгодой 50 тысяч рублей.
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Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
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Авто

Очень редкая Subaru Impreza появилась в продаже

Дилер эксклюзивных автомобилей из Гонконга Contempo Concept выставил на продажу один из трех прототипов Subaru Impreza 22B STi.
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МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре

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Происшествия

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
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Американский президент Дональд Трамп искренне предлагает руководству Ирана провести двустороннюю встречу.
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В Норвегии выяснили, кем на самом деле является русский «кит-шпион»

«Кит-белуха, выловленный у Финнмарка, скорее всего, сбежал из российского центра дельфинотерапии неподалеку от норвежской границы», – предположил бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю.
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Происшествия

Участницу группы Pussy Riot Никульшину снова задержали в Москве

Обновлено в 09:30
ЖКХ

Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ

Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Спорт

Фигуристка Трусова претендует на звание молодой спортсменки года

Обновлено в 07:02
Армия и оружие

В Дейр-эз-Зоре продолжаются протестные демонстрации населения

Обновлено в 10:04
Политика

Полякам откроют доступ к обломкам самолета Качиньского

Обновлено в 10:47
Происшествия

«Аэрофлот» отменил более 10 рейсов на самолетах Superjet

Ранее РБК сообщил, что после катастрофы с участием Superjet 100 в Шереметьево авиакомпания отложила или отменила пять рейсов из Москвы и в столицу.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту «Домодедово»

Аэропорт "Домодедово" проверяют после анонимного звонка с угрозой взрыва.
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Армия и оружие

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Обновлено 06 мая в 13:56
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Политика

Захарова: в Киеве за переписыванием истории забыли дату окончания Второй мировой войны

Представители МИД Украины настолько погрузились в переписывание истории, что забыли дату окончания Второй мировой войны и дату капитуляции нацисткой Германии - День Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 11:35
Экономика

ЦБ запретил деятельность микрофинансовой организации из топ-15

Банк России исключил из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о МФК «Мани Фанни Онлайн».
Обновлено в 11:29
Политика

Зеленский «помирил» советских ветеранов и националистов из УПА

26 марта на Украине вступил в силу закон, уравнявший в правах ветеранов Великой Отечественной войны, сражавшихся на стороне Красной Армии, и националистов из Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, движение запрещено в России).
Обновлено в 10:50
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Армия и оружие

Ковчег с мощами покровителей военных доставили на Черноморский флот

Ковчег с частицами мощей святых покровителей российских военных доставлен на Черноморский флот, его принесут во Владимирский собор в Севастополе, сообщает Министерство обороны РФ.
Обновлено в 10:59
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $1,1 млрд

Международные резервы РФ на 3 мая 2019 года составили $491,8 млрд, что на 0,2% или $1,1 млрд выше уровня 26 апреля, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:19
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Обновлено вчера в 09:29
Общество

В РФ упростят правила установления инвалидности

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.
Обновлено вчера в 06:06
Политика

В Крыму рассказали об оставшихся на полуострове украинских МиГ-29

«Вся украинская боевая техника, оставшаяся на полуострове, не обслуживалась и не ремонтировалась с 2014 года», — заявил Белик.
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Первый региональный парк «Патриот» открывают в Туле

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Омский «Иртыш» может играть матчи ФНЛ в Екатеринбурге

Омский "Иртыш" в случае выхода в ФНЛ может проводить свои матчи в Екатеринбурге.
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Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

Обновлено вчера в 04:10
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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