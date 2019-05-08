Происшествия
Мать Кокорина покинула зал суда после оглашения приговораГазета.Ru 10:02
Мать футболиста Александра Кокорина не сдержала эмоций в зале Пресненского суда столицы, передает "Советский спорт". Женщина вышла из зала суда сразу после обвинительного приговора своему сыну. Спортсмену вынесли наказание в виде одного года и шести месяцев заключения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
ЖКХ
Власти Магнитогорска объяснили счета за ЖКХ у жильцов рухнувшего дома
Жители дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва 31 декабря, получили квитанции по оплате ЖКХ с 1 апреля: в этот день людям официально разрешили вернуться в свои квартиры, так как дом был признан пригодным для проживания.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Оксана Федорова удивила публику кукольным личиком
«Уколами красоты» уже никого не удивишь: они доступны, легко корректируют мелкие недостатки лица и, в грамотных руках врачей, безопасны (в отличии от пластических операций).
Обновлено в 08:56
Происшествия
Спасатели нашли тела трех погибших под лавиной на Алтае
Глава республики Алтая Олег Хорохордин заявил, что спасатели смогли обнаружить тела трех из семи туристов, которые погибли в результате схода лавины в горах.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Суд приговорил Мамаева и Кокорина к реальным срокам
Учитывая, что, согласно законодательству России, один день, проведенный в СИЗО, считается за полтора, то в колонии Александр и Кирилл Кокорины проведут 7,5 месяца, а Мамаев и Протасовицкий - 6,5 месяца.
Обновлено в 10:02
Спорт
Александр Логинов женится в мае
Обновлено в 09:37
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Экономика
Убытки сервиса такси Lyft составили более $1 млрд в I квартале
Чистый убыток сервиса такси Lyft в I квартале 2019 г. составил $1,14 млрд, сообщается в отчете компании на ее сайте.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей
Обновлено в 08:28
Авто
Фанаты Lada сделают идеальный Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Политика
В Норвегии оправдали российского «шпиона»
Экс-репортер издания и бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю узнал во Владимире Семена.
Обновлено в 12:15
Политика
Путин вновь не поздравил Порошенко с Днем Победы
Обновлено в 08:08
Гаджеты
Huawei избавится от выреза в дисплее
Обновлено в 08:05
Политика
Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Общество
Министр здравоохранения Норвегии посоветовала всем пить, курить и есть мясо
Назначенный 3 мая новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг в интервью радиостанции NRK, заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо "столько, сколько хочется".
Обновлено в 13:44
Экономика
Рождаемость в начале 2019 года выросла только в трех регионах России
Рождаемость по итогам января—марта 2019 года выросла только в трех российских регионах из 85.
Обновлено в 10:19
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Обновлено в 06:19
Общество
«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам
Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснили появление стакана в кадре
Представители телеканала HBO объяснились за появление одноразового стакана для кофе на вынос в одном из эпизодов сериала «Игры престолов».
Обновлено вчера в 06:27
Политика
Эксперт объяснил значимость Авакова для Зеленского и Коломойского
Для Коломойского Аваков – партнер, который находится во власти и способен защитить его интересы даже на нынешнем переходном этапе, когда люди Зеленского еще не вошли во власть.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Наука
Как древние египтяне сверлили гранит
Благодарим за видео пользователя YouTube АНТРОПОГЕНЕЗ РУ и автора эксперимента Николая Васютина.
Обновлено в 13:16
Происшествия
В Вашингтоне показали ледоруб, которым убили Троцкого
Ледоруб, которым 20 августа 1940 года, предположительно, был смертельно ранен бывший народный комиссар по военным и морским делам СССР и экс-председатель Реввоенсовета Лев Троцкий, впервые за долгие годы будет выставлен в экспозиции Международного музея шпионажа в Вашингтоне, сообщил ТАСС.
Обновлено в 13:15