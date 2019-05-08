Мать Кокорина покинула зал суда после оглашения приговораГазета.Ru 10:02

Мать футболиста Александра Кокорина не сдержала эмоций в зале Пресненского суда столицы, передает "Советский спорт". Женщина вышла из зала суда сразу после обвинительного приговора своему сыну. Спортсмену вынесли наказание в виде одного года и шести месяцев заключения.

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