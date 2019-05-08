Происшествия
Мать Кокориных вышла из зала после оглашения приговора судаСпорт-Экспресс 09:25
Мать нападающего "Зенита" Александра Кокорина и Кирилла Светлана покинула зал заседания Пресненского суда после оглашения приговора по делу об участии братьев в двух драках в центре Москвы осенью 2018-го.
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Происшествия
Суд приговорил Мамаева и Кокорина к реальным срокам
Обновлено в 10:02
Футбол
УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на встрече с представителями ассоциаций презентовал проект нового формата Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:17
Политика
Порошенко дал оценку акции «Бессмертный полк»
Президент Украины Петр Порошенко дал оценку акции «Бессмертный полк», участники которой проходят шествием по всему миру в честь празднования Дня Победы.
Обновлено в 20:55
Общество
Германия выделит более €9 млн на мемориалы советским солдатам в Берлине
Правительство Германии выделит более 9 млн евро на санацию мемориальных комплексов, воздвигнутых в Трептов-парке и Тиргартен в честь советских солдат.
Обновлено в 20:41
Космос
Ближайшая экзопланета оказалась не транзитной
Космический инфракрасный телескоп «Спитцер» не смог обнаружить прохождений экзопланеты по диску ближайшей к нам звезды помимо Солнца — Проксимы Центавра.
Обновлено вчера в 10:47
Армия и оружие
Боевики опять обстреляли российскую авиабазу Хмеймим
Обновлено в 11:29
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Певец Макс Барских попал в аварию в США
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
Обновлено в 07:21
Кино
Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов
Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.
Обновлено в 12:20
Путешествия
Туристы потеряли в 2018 году около 600 млн из‐за мошенников
Туристы потеряли около 600 миллионов рублей за год из-за действий мошенников.
Обновлено в 01:43
Футбол
Саммельвуо – о победе над «Зенитом»: «Мы сделали чудо»
Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммельвуо прокомментировал победу команды в финале чемпионата России.
Обновлено в 13:46
Технологии
Хакеры украли $40 млн в биткоинах у одной из крупнейших криптобирж
Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж — гонконгская Binance — сообщила о хакерском взломе, в результате которого злоумышленники украли 7 тыс. биткоинов (более $40 млн по курсу на 8 мая).
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк чувствовала себя некрасивой после операций
Знаменитая «мать драконов» из «Игры престолов» Эмилия Кларк откровенно призналась, что чувствовала себя некрасивой после нескольких операций на головном мозге, которые ей пришлось перенести.
Обновлено в 14:10
Наука
Осы способны вести себя так, будто они логически рассуждают
Одна из возможностей состоит в том, что пчелы и осы отдают предпочтение разным типам когнитивных способностей, поскольку они ведут себя по-разному в обществе.
Обновлено в 00:11
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Звезда шоу «Холостяк» Анастасия Смирнова: «Не надо бежать впереди паровоза, чтобы заполучить Егора Крида»
Анастасия Смирнова принимала участие в двух популярных телепроектах, «Холостяк» и «Каникулы в Мексике».
Обновлено в 20:00
Транспорт
Мэрия Нарвы не разрешила традиционное шествие 9 мая
Согласно принятому 8 мая распоряжению в рамках публичного мероприятия «День победы», заявленного госпожой Олениной как частным организатором, разрешено провести митинг на Петровской площади Нарвы, однако последующее народное шествие к месту братского захоронения близ речного порта — не разрешено.
Обновлено в 20:46
Футбол
Агент Бэйла заявил о планах игрока относительно «Реала»
Обновлено в 13:26
Общество
У ВТБ произошел сбой в работе онлайн-банка
В колл-центре ВТБ подтвердили ограничения в работе онлайн-банка.
Обновлено в 09:26
Футбол
ESPN: «Барселона» продаст Коутиньо
Решение о продаже 26-летнего хавбека утвердит совет директоров клуба, сообщает ESPN.
Обновлено в 16:50
Футбол
Тренер «Аякса» тен Хаг: никого не могу винить в проигрыше «Тоттенхэму»
Главный тренер амстердамского "Аякса" Эрик тен Хаг заявил, что его команда заслужила выхода в финал Лиги чемпионов, однако все перевернул мяч полузащитника "Тоттенхэма" Лукаса Моуры, забитый на последних секундах матча.
Обновлено в 20:04
Общество
Режим ЧС ввели в Баяндаевском и Иркутском районах из-за лесных пожаров
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Баяндаевском и Иркутском районах из-за сложной лесопожарной обстановки, сообщили ИА «ИрСити» 8 мая в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В Нью-Йорке четыре ребёнка погибли в результате пожара
Шесть человек, включая четверых детей, погибли в результате возгорания в Нью-Йорке.
Обновлено в 19:15
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта
В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Общество
«Обленились! В США выходят на пенсию в 67, а у нас из-за 65 скулят»
Называются разные сроки, но чаще говорят о «67 годах».
Обновлено в 12:46
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Родители московской журналистки не пустили в дом сотрудников ФСБ
Через дверь визитеры сказали, что считают Кошеляеву к организации "Народная самооборона", которую считают анархистской и экстремистской, и устно сообщили телефон следователя и адрес, по которому ФСБ ждет заинтересовавшую силовиков женщину.
Обновлено в 12:59