Происшествия

Мать Кокорина покинула зал суда после оглашения приговораГазета.Ru 10:02

Мать футболиста Александра Кокорина не сдержала эмоций в зале Пресненского суда столицы, передает "Советский спорт". Женщина вышла из зала суда сразу после обвинительного приговора своему сыну. Спортсмену вынесли наказание в виде одного года и шести месяцев заключения.
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Жены Кокорина и Мамаева при вынесении приговора не сдержали слез

Народные новости12:10

Матери Кокориных стало плохо после вынесения обвинительного приговора сыновьям

РЕН ТВ09:21

У родствеников Мамаева и Кокорина началась истерика в суде после оглашения приговора

Советский спорт09:36

Жены Кокорина и Мамаева разрыдались в зале суда

Газета.Ru10:25

Жена Кокорина расплакалась в суде, мама вышла из зала

Чемпионат09:55

Жена Кокорина о приговоре: Что за ад-то такой?

Life.ru09:50

Мать Кокориных и жены Александра и Павла Мамаева отказались от комментариев после вынесения приговора суда

Спорт-Экспресс10:23
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Происшествия

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Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
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Известный агент Мино Райола отстранён от футбольной деятельности на три месяца, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Путин опять не поздравил президента Украины с Днем Победы

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Мадуро выгнал из армии десятки военных после попытки переворота

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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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