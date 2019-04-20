Происшествия
Мать Кокорина опубликовала видео событий перед началом драки в кафеИзвестия 16:45
Мать футболиста «Зенита» Александра Кокорина опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлены события перед начало драки с главой департамента Минпромторга Денисом Паком в московском кафе. По словам Светланы Кокориной, именно Пак спровоцировал драку.
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Политика
Суд начал рассмотрение иска о снятии Зеленского с выборов
Шестой апелляционный административный суд начал рассматривать иск наблюдателя за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, сообщил телеканал "Царьград".
Обновлено в 16:03
Политика
Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Саша Савельева рассказала, как сохранила фигуру после родов
35-летняя солистка группы «Фабрика» Саша Савельева рассказала о том, как ей удалось сохранить фигуру после родов.
Обновлено в 12:36
Происшествия
В США рыбаки поймали гигантскую рыбу-меч весом 340 кг
В Америки выловили гигантскую рыбу-меч. Чтобы поймать морского гиганта весом более 340 кг у рыбаков ушло восемь часов.
Обновлено в 13:42
Футбол
Голевой дубль Артема Дзюбы принес «Зениту» победу в Краснодаре
Обновлено в 16:10
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Политика
Роберт Де Ниро назвал Трампа «гангстером» и «полным неудачником»
По мнению Де Ниро, Трамп – «полный неудачник», передает The Guardian. Свое мнение актер высказал во время телешоу со Стивеном Колбертом.
Обновлено в 12:51
Космос
Как растут чёрные дыры? Учёные создают макет областей космического пространства
Учёные решили немного визуализировать чёрные дыры, чтобы донести до масс, как выглядят области космического пространства.
Обновлено в 15:00
Политика
Порошенко показал «компромат» на жену Зеленского в день тишины
Украинский лидер Петр Порошенко в день тишины опубликовал видео-компромат на жену его оппонента Владимира Зеленского Елену.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес
Первая жена Андрея Григорьева-Апполонова перенесла выкидыш
Интересно, что много лет назад первая жена Андрея Маша Лопатова действительно ушла от музыканта к баскетболисту.
Обновлено в 06:13
Общество
Общественники подписали резолюцию против «чипирования» россиян
Резолюция направлена против удаленной биометрической идентификации и аутентификации россиян, «чипирования населения, уничтожения личной и семейной тайны», а также «передачи государственных функций банкам и другим коммерческим структурам».
Обновлено в 13:17
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам
В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
Обновлено в 11:02
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил значительно увеличить тарифы за подключение к электросетям.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
В Австрии оценили потери страны от антироссийских санкций
В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.
Обновлено в 08:50
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес
Юлия Барановская ответила на слухи о романе с Александром Гордоном
Барановская, которая обычно не обращает внимание на слухи о своей личной жизни, сочла нужным ответить на этот комментарий.
Обновлено в 05:00
Футбол
«Ним» обыграл «Бордо», «Монпелье» победил «Страсбур»
В другом матче дня «Монпелье» переиграл «Страсбур» благодаря дублю Анди Делора и точному удару Флорана Молле.
Обновлено в 16:10
Футбол
«Ювентус» стал чемпионом Италии
Команда стала чемпионом Италии 8-й сезон подряд, всего у туринского клуба теперь 35 чемпионских титулов.
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова посмеялась над позором Антона Гусева и его жены
Бывшая звезда телестройки «Дом-2» Евгения Феофилаткова посмеялась над позором экс-супруга Антона Гусева и его новой жены.
Обновлено в 09:14
Футбол
Виктор Гончаренко: «Уровень ответственности давил на команду»
Обновлено в 14:26
Космос
Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса
Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено 17 апреля в 15:54
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Наука
ИИ смог определить возраст ребенка по движению глаз
Ученые из США создали приближенный к искусственному интеллекту алгоритм, который умеет определять возраст ребенка по особенностям движения его глаз.
Обновлено вчера в 04:37
Общество
У берегов полуострова Таймыр нашли затонувшую немецкую подлодку
У берегов полуострова Таймыр обнаружили немецкую подводную лодку времён Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:12
Политика
Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ
Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева
Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
Обновлено в 07:47