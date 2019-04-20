Мать Кокорина опубликовала видео событий перед началом драки в кафеИзвестия 16:45

Мать футболиста «Зенита» Александра Кокорина опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлены события перед начало драки с главой департамента Минпромторга Денисом Паком в московском кафе. По словам Светланы Кокориной, именно Пак спровоцировал драку.

Мать Кокорина опубликовала видео событий перед началом драки в кафе

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