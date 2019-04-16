Футбол
Мать Кокорина хочет, чтобы к видео драки открыли доступ всемНева Спорт 14:45
Мать футболиста Александра Кокорина Светлана пообщалась с журналистами после пятого заседания по делу о двух драках в центре Москвы. Её слова цитирует портал Чемпионат.com. По словам Кокориной, на видео драки в «Кофемании» видно, что никакого хулиганства не было.
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Футбол
Барселона — Манчестер Юнайтед 2:0 (1-й тайм)
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Обновлено в 15:12
Происшествия
В Красноярске учительница избила на уроке двух восьмиклассниц
На кадрах видно, как одну девочку учительница бьёт по лицу, а вторую школьницу — хватает за волосы и бьёт головой о стену и парту.
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Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
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Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
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Происшествия
В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама
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Обновлено в 11:20
Общество
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Футбол
Ювентус — Аякс 1:1 (1-й тайм)
Во второй паре Барселона начнет домашний матч с Манчестер Юнайтед, ведя в счете 1-0.
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Авто
Не родись красивым: Hyundai представил новое поколение Creta
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Общество
Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ
Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ
Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.
Обновлено в 13:29
Гаджеты
Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему
Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.
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Здоровье
Названы способы предотвращения инсульта
По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
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Музыка
Верка Сердючка выступит на Евровидении
Обновлено вчера в 17:14
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Здоровье
Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом
Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
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Здоровье
В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали
Значит, негативный тренд по количеству врачей мы остановили, детей у нас становится меньше, детские поликлиники мы не закрываем, – а доступность врачей мы ухудшили.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Реликвии Собора Парижской Богоматери передадут в Лувр
Обновлено в 09:55
Кино
В интернете появились два экранных видео из «Мстителей: Финал»
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Шоу-бизнес
Влад Топалов показал забавное фото с сыном
33-летний певец Влад Топалов, который недавно впервые стал отцом, опубликовал в Instagram забавный кадр с маленьким сыном, которому нет еще и полугода.
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Политика
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Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
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Ирина Шейк опубликовала провокационное фото с Жан-Полем Готье
Как оказалось, таким провокационным фото Ирина решила привлечь внимание к новому аромату от модельера.
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Энергетика
«Газпром нефть» попросила льготы для своего крупнейшего месторождения
«Газпром нефть» обратилась в правительство с просьбой предоставить южной части Приобского месторождения льготы, аналогичные тем, что недавно попросил у президента Владимира Путина глава «Роснефти» Игорь Сечин для северной и центральной частей Приобского месторождения.
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