Футбол

Мать Кокорина хочет, чтобы к видео драки открыли доступ всемНева Спорт 14:45

Мать футболиста Александра Кокорина Светлана пообщалась с журналистами после пятого заседания по делу о двух драках в центре Москвы. Её слова цитирует портал Чемпионат.com. По словам Кокориной, на видео драки в «Кофемании» видно, что никакого хулиганства не было.
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Мама Кокориных: «Мужчины, которые на видео пришли с Паком? Прокурор знает, кто это, но боится говорить»

Sport.ru14:44

Светлана Кокорина: «Был удар стулом после оскорбления от Пака — но больше ничего»

Sport24.ru14:19

Мама Кокориных: после оскорблений со стороны Пака был удар стулом, больше ничего

Чемпионат13:51

Мама Кокорина хотела бы, чтобы видео драки в кафе было в открытом доступе

Спорт-Экспресс13:49

Мать Кокорина хочет, чтобы к видео драки открыли доступ всем

Нева Спорт14:45
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Футбол

Барселона — Манчестер Юнайтед 2:0 (1-й тайм)

Выйдя в стартовом составе на ответный поединок четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», Лионель Месси обошёл Андреса Иньесту и переместился на второе место в истории «Барселоны» по количеству матчей в самом престижном клубном турнире Европы.
Обновлено в 15:12
Происшествия

В Красноярске учительница избила на уроке двух восьмиклассниц

На кадрах видно, как одну девочку учительница бьёт по лицу, а вторую школьницу — хватает за волосы и бьёт головой о стену и парту.
Обновлено вчера в 12:20
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Единоборства

Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова

В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Политика

Порошенко и Зеленский договорились о дебатах

16 апреля штаб Порошенко вновь попытался выдвинуть другие условия и предложил Зеленскому провести дебаты 19 апреля сначала на стадионе, а затем в студии государственного канала «Общественный».
Обновлено в 09:58
Политика

Госдума приняла закон о надежном интернете

Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама

Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Названа причина массовой драки на турнире по джиу-джитсу в Пятигорске

Обновлено в 15:22
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Происшествия

Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»

Обновлено в 13:08
Футбол

Ювентус — Аякс 1:1 (1-й тайм)

Во второй паре Барселона начнет домашний матч с Манчестер Юнайтед, ведя в счете 1-0.
Обновлено в 11:29
Авто

Не родись красивым: Hyundai представил новое поколение Creta

На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого продаётся в России под именем Creta.
Обновлено в 08:20
Общество

Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ

Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ

Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.
Обновлено в 13:29
Гаджеты

Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему

Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.
Обновлено в 05:00
Здоровье

Названы способы предотвращения инсульта

По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено вчера в 23:13
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 05:49
Музыка

Верка Сердючка выступит на Евровидении

Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери удалось потушить

Напомним, собор Парижской Богоматери «вспыхнул» в понедельник 15 апреля около 19:50 по московскому времени в Париже.
Обновлено в 01:34
Здоровье

Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом

Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
Здоровье

В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали

Значит, негативный тренд по количеству врачей мы остановили, детей у нас становится меньше, детские поликлиники мы не закрываем, – а доступность врачей мы ухудшили.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Реликвии Собора Парижской Богоматери передадут в Лувр

Обновлено в 09:55
Кино

В интернете появились два экранных видео из «Мстителей: Финал»

Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес

Влад Топалов показал забавное фото с сыном

33-летний певец Влад Топалов, который недавно впервые стал отцом, опубликовал в Instagram забавный кадр с маленьким сыном, которому нет еще и полугода.
Обновлено в 03:19
Политика

Россия высылает польского вице-консула в Иркутске

Москва объявила персоной нон грата вице-консула генерального консульства Польши в Иркутске.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Свидетель рассказал о начале конфликта Кокорина и Мамаева с водителем

Обновлено в 13:20
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Шоу-бизнес

Ирина Шейк опубликовала провокационное фото с Жан-Полем Готье

Как оказалось, таким провокационным фото Ирина решила привлечь внимание к новому аромату от модельера.
Обновлено в 15:03
Энергетика

«Газпром нефть» попросила льготы для своего крупнейшего месторождения

«Газпром нефть» обратилась в правительство с просьбой предоставить южной части Приобского месторождения льготы, аналогичные тем, что недавно попросил у президента Владимира Путина глава «Роснефти» Игорь Сечин для северной и центральной частей Приобского месторождения.
Обновлено в 08:40
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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