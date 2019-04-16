Мать Кокорина хочет, чтобы к видео драки открыли доступ всемНева Спорт 14:45

Мать футболиста Александра Кокорина Светлана пообщалась с журналистами после пятого заседания по делу о двух драках в центре Москвы. Её слова цитирует портал Чемпионат.com. По словам Кокориной, на видео драки в «Кофемании» видно, что никакого хулиганства не было.

Мать Кокорина хочет, чтобы к видео драки открыли доступ всем

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