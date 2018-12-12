Футбол

Мать Глушакова прокомментировала скандал вокруг сына
Ruposters.ru
03:45

Галина Глушакова, мать капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова, прокомментировала телефонный разговор, в котором хавбек в нецензурной форме угрожает своей жене.
Ruposters.ru03:45

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Мать Глушакова: Я не знаю, почему такое выходит

Нева Спорт04:24

Мать Глушакова высказалась о скандале вокруг сына

Евро-футбол.ру03:25

Мать Глушакова — о скандале вокруг сына: не знаю, почему такое выходит

Чемпионат03:00

Мама Глушакова: «Денис встречается с детьми. Не знаю, почему такое выходит. Давайте подождем суда»

Спорт-Экспресс02:48

Мать Глушакова: «Не знаю, почему такое выходит. Давайте подождем суда»

Бомбардир.ру03:43

Мать Глушакова: «Не знаю, почему такое выходит. Жена дает ему встречаться с детьми»

Sport24.ru03:24

Мать Глушакова: «Не знаю, почему такое выходит. Денис встречается с детьми»

Sports.ru03:23
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Футбол

1800 болельщиков поддержат ЦСКА в матче с «Реалом»

Словно в сюжете напряженной драмы, в группе G Лиги чемпионов все сложилось для московского ЦСКА именно так, что в самой концовке нужно набирать очки в матче с главным фаворитом квартета - мадридским "Реалом" - иначе команде придется попрощаться с еврокубками.
Обновлено в 08:43
Футбол

4 клуба АПЛ поборются за 18-летнего игрока «Лидса»

Сообщается, что на 18-летнего футболиста претендуют сразу 4 клуба из Премьер-Лиги.
Обновлено в 08:32
Футбол

«Тоттенхэм» и «Барселона» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Английский "Тоттенхэм" сыграл на выезде вничью с "Барселоной" (1:1) и вместе с каталонской командой вышел из группы "В" в плей-офф Лиги чемпионов.
Обновлено в 08:42
Футбол

Сёмин: «Локомотив» получил громадный опыт в Лиге чемпионов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке-04» (0:1). Матч стал последним для «железнодорожников» в турнире, которые заняли четвёртое место в группе.
Обновлено в 08:00
Футбол

Адвокат Кокорина: мой клиент может стать калекой в СИЗО

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал об условиях содержания игрока в СИЗО "Бутырка", передает ТАСС.
Обновлено в 08:53
Футбол

Никола Влашич признан лучшим игроком 17-го тура РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим футболистом 17-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 08:26
Футбол

Супруг Шакиры купит футбольный клуб

Защитник каталонской «Барселоны» и супруг певицы Шакиры Жерар Пике в ближайшее время станет владельцем футбольного клуба «Андорра» из пятой лиги Испании.
Обновлено в 08:24
Футбол

«Арсенал» интересуется Байи и Кэйхилом

«Арсенал» намерен купить защитника в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 08:46
Футбол

Анчелотти: «Ван Дейк заслуживал красной карточки»

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти считает, что защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк должен был быть удалён за нарушение против Дриса Мертенса.
Обновлено в 07:59
Футбол

В офисе ПСЖ полиция провела обыски

В офисе французского клуба ПСЖ провела обыски полиция.
Обновлено в 07:43
Футбол

Защитник «Ростова» Щадин перенес операцию на руке

Защитник "Ростова" Артем Щадин успешно перенес операцию на руке, которая прошла в его родном городе - Ярославле, информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:24
Футбол

RAC1: «Барселоне» предложили приобрести Морату

Каталонскому клубу предложили приобрести 26-летнего воспитанника «Реала», сообщает RAC1.
Обновлено в 08:45
Футбол

Измайлов и Родионов летят в Валенсию эконом-классом

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов и генеральный директор клуба Сергей Родионов отправились в Испанию на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы "Вильярреал" – "Спартак" отдельно от команды.
Обновлено в 07:48
Футбол

«Милан» может купить Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд попал в сферу интересов «Милана».
Обновлено в 08:42
Футбол

«Урал» расстался с бывшим футболистом «Зенита» Евсеевым

Бывший хавбек петербургского «Зенита» перешел в «Урал» в 2017 году.
Обновлено в 07:07
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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