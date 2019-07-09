Мать телеведущего канала «Рустави 2» Георгия Габуния, который оскорбил Владимира Путина, была шокирована последующими событиями. Об этом нам рассказал член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили.

с чего всё началось

Реакция матери грузинского телеведущего Георгия Габунии, заслуженной артистки Грузинской ССР Джульетты Вашакмадзе на мат сына в прямом эфире не была осуждающей. Об этом заявил в интервью "Московскому комсомольцу" член Союза грузин России Игорь Гвритишвили.

Мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина

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