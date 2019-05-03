Шоу-бизнес
Мать Ержана вступилась за Алсу после проигрыша сына на шоу «Голос. Дети»Телепрограмма вчера в 03:33
Результаты онлайн-голосования, в котором лидировала дочь Алсу, удивили даже Константина Эрнста. Руководитель Первого канала отметил, что такого разрыва в голосах между участниками не случалось за всю историю шоу.
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Мать Ержана Максима не уверена, что деньги помогли дочери Алсу выиграть «Голос. Дети»
Актуальные Новостивчера в 08:25
Мама Максима Ержана: «Не могу сказать, что дочке Алсу помогли выиграть деньги!»
7Дней.рувчера в 00:00
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Кино
В Крыму приступили к съемкам продолжения «Гардемаринов»
Обновлено в 01:20
Политика
Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев
В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.
Обновлено в 03:37
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 02:18
Космос
Разрушение космической капсулы SpaceX может сорвать полет Crew Dragon
Обновлено вчера в 04:04
Здоровье
Российские туристы не могут вернуться из Монголии из-за вспышки чумы
Около полутора десятков российских туристов в Монголии не могут вернуться домой из-за вспышки чумы.
Обновлено вчера в 18:53
Культура
В Индии на месте студии Раджа Капура построят жилой комплекс
Престижный жилой комплекс построят в Индии на месте киностудии "РК Студиос", созданной более 70 лет назад легендарным актером и режиссером Раджем Капуром.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Партия Мэй потерпела поражение на региональных выборах
Партия Терезы Мэй получила рекордное низкое количество голосов на региональных выборах в Англии и Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 18:54
Армия и оружие
Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР
«Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.
Обновлено вчера в 08:31
Общество
В Хабаровске без света остались 92 тысячи человек
Из-за аварии в Хабаровске без света остались около 92,8 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
Обновлено в 02:04
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Когда украинцы опять станут «братьями» для русских, рассказали в Раде
Украинцы вновь станут "братским народом" для русских тогда, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 01:55
Происшествия
На Кубани возбудили дело после гибели пяти человек в ДТП
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого погибли пять человек и двое пострадали.
Обновлено в 03:27
Общество
По «делу Baring Vostok» назначена главная экспертиза
Следствие назначило экспертизу для оценки сделки, легшей в основу так называемого "дела Baring Vostok", фигурантом которого стал основатель и старший партнер одноименного инвестиционного фонда, американский бизнесмен Майкл Калви, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 03:13
Политика
США и Словакия раскритиковали «Северный поток — 2»
Президент США Дональд Трамп и словацкий лидер Петер Пеллегрини по итогам переговоров высказались против проекта «Северный поток – 2» и выступили за реверсные поставки газа на Украину через Словакию.
Обновлено вчера в 17:47
Футбол
AS: «Реал» согласовал трансфер Йовича за 60 миллионов
По сведениям AS, испанцы уже согласовали переход с немцами. Стоимость игрока составит 60 миллионов евро.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Суды взыскали с россиян 135 миллиардов рублей долгов за ЖКУ
Долги граждан за ЖКУ, которые пришлось взыскивать через суд, превысили 135 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:24
Общество
Власти Индии эвакуируют миллион жителей из-за циклона «Фани»
Около миллиона жителей прибрежных деревень эвакуируют власти Индии из-за наступления циклона "Фани".
Обновлено 02 мая в 15:16
Общество
Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая
Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.
Обновлено вчера в 15:04
Шоу-бизнес
«В этой семье мы так не разговариваем»: Елизавета II осадила Меган Маркл, устроившую скандал из-за яйца
Как рассказала королевский биограф Кэти Николл, у Маркл есть еще одно увлечение – макробиотическая диета.
Обновлено в 02:00
Происшествия
После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек
На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Порошенко сравнил украинский паспорт с российским
Президент Украины Пётр Порошенко отметил преимущество украинского паспорта перед российским в возможности путешествовать по миру.
Обновлено в 03:40
Политика
Трамп прокомментировал переговоры с Путиным
Президент США Дональд Трамп прокомментировал полуторачасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 13:43
Хоккей
«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции НХЛ
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Похудевшая Алена Шишкова стала неузнаваемой
Алена Шишкова, мама дочери рэпера Тимати и популярная модель, всегда отличалась очень стройной, безупречной модельной фигурой.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа
«Некоторое время назад зафиксирован пуск из сектора Газа по израильской территории», — заявили военные.
Обновлено в 03:10
Здоровье
Множество молодых семей получают поддержку в рамках национального проекта «Демография»
Уже с Нового года число молодых семей, которые получают специальные выплаты в рамках национального проекта «Демография», будет увеличено.
Обновлено в 03:33
Авто
Опубликованы фото таинственного внедорожника УАЗ-3172
Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Общество
Доход Василя Шайхразиева за год вырос на 9 млн рублей
Вице-премьер республики, бывший мэр Набережных Челнов Василь Шайхразиев получил 15,9 млн рублей.
Обновлено вчера в 07:08