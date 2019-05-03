Шоу-бизнес

Мать Ержана вступилась за Алсу после проигрыша сына на шоу «Голос. Дети»Телепрограмма вчера в 03:33

Результаты онлайн-голосования, в котором лидировала дочь Алсу, удивили даже Константина Эрнста. Руководитель Первого канала отметил, что такого разрыва в голосах между участниками не случалось за всю историю шоу.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мать Ержана Максима не уверена, что деньги помогли дочери Алсу выиграть «Голос. Дети»

Актуальные Новостивчера в 08:25

Мама Максима Ержана: «Не могу сказать, что дочке Алсу помогли выиграть деньги!»

7Дней.рувчера в 00:00

Мать Максима Ержана встала на защиту Алсу после проигрыша сына на «Голос. Дети»

Дни24вчера в 05:04

Мать Ержана Максима не уверена, что деньги помогли дочери Алсу выиграть «Голос. Дети»

OAnewsвчера в 03:38

Мать Ержана вступилась за Алсу после проигрыша сына на шоу «Голос. Дети»

Телепрограммавчера в 03:33

«Встает вопрос: а нужны ли отпрыскам богатых пап и мам эти шоу?»

БИЗНЕС Onlineвчера в 02:30

«Мы надеялись на победу»: мама финалиста «Голос. Дети» о конкурсе и Алсу

Рамблервчера в 07:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:45, Ашберн
Кино

В Крыму приступили к съемкам продолжения «Гардемаринов»

Обновлено в 01:20
Политика

Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев

В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.
Обновлено в 03:37
Политика

В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт

В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 02:18
Космос

Разрушение космической капсулы SpaceX может сорвать полет Crew Dragon

Обновлено вчера в 04:04
Здоровье

Российские туристы не могут вернуться из Монголии из-за вспышки чумы

Около полутора десятков российских туристов в Монголии не могут вернуться домой из-за вспышки чумы.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия

СК возбудил дело после инцидента с ребенком на воздушном шаре в Крыму

Обновлено в 02:01
Культура

В Индии на месте студии Раджа Капура построят жилой комплекс

Престижный жилой комплекс построят в Индии на месте киностудии "РК Студиос", созданной более 70 лет назад легендарным актером и режиссером Раджем Капуром.
Обновлено вчера в 22:50
Политика

Партия Мэй потерпела поражение на региональных выборах

Партия Терезы Мэй получила рекордное низкое количество голосов на региональных выборах в Англии и Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 18:54
Армия и оружие

Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР

«Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.
Обновлено вчера в 08:31
Общество

В Хабаровске без света остались 92 тысячи человек

Из-за аварии в Хабаровске без света остались около 92,8 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
Обновлено в 02:04
Происшествия

В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку

Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие

Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря

Обновлено вчера в 21:03
Политика

Когда украинцы опять станут «братьями» для русских, рассказали в Раде

Украинцы вновь станут "братским народом" для русских тогда, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 01:55
Происшествия

На Кубани возбудили дело после гибели пяти человек в ДТП

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого погибли пять человек и двое пострадали.
Обновлено в 03:27
Общество

По «делу Baring Vostok» назначена главная экспертиза

Следствие назначило экспертизу для оценки сделки, легшей в основу так называемого "дела Baring Vostok", фигурантом которого стал основатель и старший партнер одноименного инвестиционного фонда, американский бизнесмен Майкл Калви, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 03:13
Политика

США и Словакия раскритиковали «Северный поток — 2»

Президент США Дональд Трамп и словацкий лидер Петер Пеллегрини по итогам переговоров высказались против проекта «Северный поток – 2» и выступили за реверсные поставки газа на Украину через Словакию.
Обновлено вчера в 17:47
Футбол

AS: «Реал» согласовал трансфер Йовича за 60 миллионов

По сведениям AS, испанцы уже согласовали переход с немцами. Стоимость игрока составит 60 миллионов евро.
Обновлено вчера в 17:45
Общество

Суды взыскали с россиян 135 миллиардов рублей долгов за ЖКУ

Долги граждан за ЖКУ, которые пришлось взыскивать через суд, превысили 135 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:24
Общество

Власти Индии эвакуируют миллион жителей из-за циклона «Фани»

Около миллиона жителей прибрежных деревень эвакуируют власти Индии из-за наступления циклона "Фани".
Обновлено 02 мая в 15:16
Общество

Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая

Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.
Обновлено вчера в 15:04
Шоу-бизнес

«В этой семье мы так не разговариваем»: Елизавета II осадила Меган Маркл, устроившую скандал из-за яйца

Как рассказала королевский биограф Кэти Николл, у Маркл есть еще одно увлечение – макробиотическая диета.
Обновлено в 02:00
Происшествия

После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек

На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:22
Политика

Порошенко сравнил украинский паспорт с российским

Президент Украины Пётр Порошенко отметил преимущество украинского паспорта перед российским в возможности путешествовать по миру.
Обновлено в 03:40
Политика

Трамп прокомментировал переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп прокомментировал полуторачасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 13:43
Хоккей

«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции НХЛ

Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес

Похудевшая Алена Шишкова стала неузнаваемой

Алена Шишкова, мама дочери рэпера Тимати и популярная модель, всегда отличалась очень стройной, безупречной модельной фигурой.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие

Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа

«Некоторое время назад зафиксирован пуск из сектора Газа по израильской территории», — заявили военные.
Обновлено в 03:10
Здоровье

Множество молодых семей получают поддержку в рамках национального проекта «Демография»

Уже с Нового года число молодых семей, которые получают специальные выплаты в рамках национального проекта «Демография», будет увеличено.
Обновлено в 03:33
Авто

Опубликованы фото таинственного внедорожника УАЗ-3172

Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Общество

Доход Василя Шайхразиева за год вырос на 9 млн рублей

Вице-премьер республики, бывший мэр Набережных Челнов Василь Шайхразиев получил 15,9 млн рублей.
Обновлено вчера в 07:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное