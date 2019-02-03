Шоу-бизнес

Мать Децла прокомментировала смерть певцаНародные новости 01:30

Как рассказал концертный директор музыканта Павел Беленец, предварительной причиной смерти Толмацкого стала остановка сердца. У него резко ухудшилось самочувствие после выступления на частном мероприятии. Мать рэпера опубликовала послание с связи с внезапной смертью сына.
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Мать Децла прокомментировала его смерть

Известия04:43

Режиссер фильма BEEF Рома Жиган прокомментировал смерть Децла

iReactor05:11

Лолита высказалась о смерти Децла

Газета.Ru06:11

Мать Децла прокомментировала смерть певца

Народные новости01:30
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Происшествия

Семь человек погибли в ДТП с автобусом в Калужской области

Обновлено в 04:42
Происшествия

Отец Децла заявил, что причина смерти сына не выяснена

Отец рэпера Децла Александр Толмацкий сообщил радиостанции "Говорит Москва", что едет в Ижевск за телом сына.
Обновлено в 05:32
Происшествия

В Египте обнаружили некрополь с десятками мумий

Некрополь с 40 мумиями обнаружили в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщает Ynetnews со ссылкой на власти Египта.
Обновлено вчера в 12:41
Экономика

Tesla может грозить банкротство

Американской компании-производителю электромобилей Tesla может грозить банкротство, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:34
Происшествия

Аспирант МГУ, подозреваемый в изготовлении взрывчатки, исчез

Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов, задержанный в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки, пропал.
Обновлено вчера в 14:10
Гаджеты

В России начали продавать телефон с защитой от прослушки и взлома

Телефон, который невозможно взломать или прослушать, начали продавать в России.
Обновлено в 04:24
Политика

В Киеве состоялась интронизация главы «новой церкви» Епифания

Обновлено в 05:44
Единоборства

Боксер Ковалев взял реванш у Альвареса и стал чемпионом мира

Российский боксер Сергей Ковалев победил колумбийца Элейдера Альвареса и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.
Обновлено в 02:26
Происшествия

В Магнитогорске ребенка высадили из трамвая из-за надорванной купюры

Обновлено вчера в 18:35
Общество

Опубликован рейтинг самых романтичных городов мира

В рейтинг вошли по три города США и Канады. Также в список попали четыре японских города.
Обновлено в 04:12
Политика

Эстония опять потребовала компенсацию за «советскую оккупацию»

Власти Эстонии в очередной раз подняли вопрос о возмещении Россией ущерба от так называемой советской оккупации.
Обновлено в 00:25
Авто

Опубликовано фото одного из редких прототипов «Нивы»

Обновлено в 05:55
Здоровье

В Минздраве назвали наиболее подверженную ожирению возрастную группу

Чаще всего ожирением страдают лица старше 55 лет.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В Брянской области задержали подозреваемого в стрельбе по жилым домам

Обновлено в 04:25
Политика

«Жалкое зрелище»: РПЦ прокомментировала интронизацию Епифания

Константинопольский патриархат остался в полном одиночестве со своей клонированной «овечкой Долли», — прокомментировал интронизацию Епифания Александр Волков в комментарии ТАСС.
Обновлено в 06:52
ЖКХ

Сегодня в Петербурге ожидается 12 см снега

Обновлено в 05:23
Транспорт

Голодающему московскому таксисту предложили работу в Мосгортрансе

С таксистом Андреем Герсом, который объявил голодовку, протестуя против завышенной комиссии агрегаторов, вышли на связь власти Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Обновлено в 06:20
Политика

На Украине намерены вести диалог с Россией при помощи графитовых бомб

Кандидат в президенты Украины Инны Богословской назвала угрозу применения графитовых бомб Киевом против Москвы будущей основой российско-украинских двусторонних отношений.
Обновлено в 01:58
Авто

Названы ТОП-5 автомобилей для путешествий

Эксперты побывали на туристической ярмарке в Дрездене и составили свой рейтинг лучших автомобилей для путешествий, пишет CarsWeek.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия

Спасённого в Магнитогорске ребёнка могут выписать на следующей неделе

Спасённый в Магнитогорске из-под завалов дома на проспекте Карла Маркса 11-месячный мальчик может быть выписан до конца следующей недели.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие

В Черном море обнаружена подлодка из «потерянного флота Гитлера»

Съемки фильма о «потерянном флоте Гитлера » ведёт турецкий исследователь Сельчук Колай.
Обновлено вчера в 10:18
Общество

На Сахалине сняли на видео, как грязный снег засыпают чистым

Власти Южно-Сахалинска начали проверку после появления видео, на котором рабочие засыпают грязный снег чистым у стелы на въезде в город, сообщила пресс-служба администрации областного центра.
Обновлено вчера в 20:17
Общество

В Москве похолодает до -10 градусов 6 февраля

В ночь на 6 февраля похолодает до 10 градусов мороза.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес

Максим Виторган откровенно сказал все, что думает о Ксении Собчак

Пока Ксения Собчак уклончиво говорит о предстоящем разводе, Максим Виторган, похоже, что уже свой выбор сделал и не готов прощать измены жены.
Обновлено в 04:27
Общество

Россияне протестуют против мусорной реформы

Сотни и тысячи россиян выступили против строительства новых мусорных полигонов и увеличения платы за вывоз мусора.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Житель Петербурга избил врача скорой помощи

Житель Петербурга избил врача скорой помощи, который приехал в квартиру одного из домов на Гаванской улице Василеостровского района Петербурга по вызову его жены.
Обновлено в 02:41
Здоровье

В российских тюрьмах появятся хосписы

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обустроит в тюремных больницах палаты паллиативной помощи для пациентов, ждущих освобождения по состоянию здоровья, сообщил замдиректора ведомства Валерий Максименко.
Обновлено в 04:44
Авто

Составлен рейтинг лучших подержанных кроссоверов за 600 000 рублей

Всего за 600 тыс. рублей вы получите достойный автомобиль 2010—2011 года выпуска, оснащенный климат-контролем, мульти-рулем, системой курсовой устойчивости и штатной мультимедией с Bluetooth.
Обновлено вчера в 03:53
Футбол

Против Бекхэма было подано два иска

Против бывшего капитана сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма и его партнеров было подано два иска в суд в связи с его личным клубом "Интер Майами", - сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:00
Политика

Елизавету II эвакуируют из Лондона в случае беспорядков из-за Brexit

Королева Великобритании покинет Лондон в случае возникновения массовых беспорядков, вызванных выходом Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit).
Обновлено вчера в 22:00
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Децл
Российский исполнитель
Кирилл Александрович Толмацкий - российский рэп-исполнитель. Другие псевдонимы - Le Truk, Джузеппе Жёстко. Начиная с 2008 года на обложках своих альбомов стилизируется как «ДеЦлЪ». Бывший участник рэп-объединения «Bad B. Альянс».
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