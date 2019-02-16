Мать Децла Ирина Толмацкая рассказала о последнем разговоре с сыномРоссийская газета 12:12

Мать известного рэпера Децла (настоящее имя - Кирилл Толмацкий) Ирина Толмацкая поделилась подробностями о последнем разговоре с сыном, который умер в ночь на 3 февраля после закрытого концерта в Ижевске от остановки сердца. По ее словам, ничто не предвещало трагедии.

Мать Децла Ирина Толмацкая рассказала о последнем разговоре с сыном

Политика Лавров резко ответил американским журналистам на вопрос об Асаде Откровенной иронией ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров на вопрос о «преступлениях» президента Сирии Башара Асада в ходе Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.

Спорт Гараничева высмеяли за опоздание на гонку преследования Русский биатлонист Евгений Гараничев опоздал на старт гонки преследования в американском Солт-Лейк-Сити, где проводится восьмой этап Кубка мира, сообщает "Советский спорт".

Происшествия CBC: в Канаде сошел с рельсов состав с неочищенной нефтью В канадской провинции Манитоба 37 цистерн с нефтью сошли с рельсов, сообщает CBC.

Политика Муж Скабеевой промолчал полторы минуты в эфире украинского канала Журналисты украинского телеканала «Прямий» («Прямой») Петр Залмаев и Тарас Березовец обратились за комментарием к ведущему ток-шоу «60 минут» на «России 1» Евгению Попову на тему того, собирается ли он защитить честь своей супруги и коллеги Ольги Скабеевой, которую в январе толкнули во время мероприятия Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Транспорт В Госдуме захотели запретить россиянам без гаража покупать машины В Госдуме обсуждается возможность запретить россиянам приобретать машины, если у них нет в собственности или аренде гаража или парковочного места.

Политика На Украине назвали условие выкидывания президента из окна Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Действующий президент Петр Порошенко заявил о намерении баллотироваться в конце января.

Кино Главную награду Берлинского кинофестиваля получил фильм «Синонимы» Фильм «Синонимы» израильского режиссера Надава Лапида завоевал «Золотого медведя» — главную награду 69-го Берлинского кинофестиваля.

Культура Сергея Юрского вспомнят на Первом канале День памяти Сергея Юрского объявлен на Первом канале 16 февраля 2019 года.

Транспорт Минтранс поддержал ужесточение наказания за превышение скорости Минтранс направил в МВД России отзыв с поддержкой установки штрафа в 500 рублей за превышение ограничения скорости движения на 10-20 километров в час.

Политика Порошенко объяснил, почему Украина не может прекратить стрелять Президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему Киев не может прекратить военные действия, передает РИА "Новости".

Происшествия Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова Участники шведской экспедиции на перевал Дятлова выдвинули наиболее вероятную версию гибели туристической группы в 1959 году.

Армия и оружие В состав ВМС США вошёл корабль-невидимка В состав военно-морских сил США официально вошёл корабль прибрежной зоны USS Tulsa (LCS-16), который оснащён технологией снижения заметности.

Армия и оружие В России модернизировали систему предупреждения о ракетном нападении Россия завершила модернизацию наземного сегмента Системы предупреждения о ракетном нападении, заявил первый заместитель командующего Космическими войсками Воздушно-космических сил генерал-майор Игорь Морозов.

Политика Лавров заявил о желании ЕС улучшить отношения с РФ Представители стран ЕС говорили о желании улучшить отношения с Россией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Мюнхене, где он принимал участие в конференции по безопасности.

Происшествия В Кривом Роге подожгли храм УПЦ Неизвестные подожгли храм Украинской православной церкви в Кривом Роге и оставили на его стенах нацистские надписи, сообщает пресс-служба местной епархии.

Единоборства Бой Харитонова и Митриона признали несостоявшимся из-за удара в пах Поединок российского бойца смешанного стиля (ММА) Сергея Харитонова и американца Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 215 признали несостоявшимся, сообщает "Советский спорт".

Происшествия В Донецкой области при разминировании боеприпасов погиб сапер Один сапер погиб и трое полицейских получили ранения в результате взрыва при разминировании тайника с боеприпасами в Донецкой области Украины, сообщил в субботу глава Национальной полиции Сергей Князев.

Происшествия Суд арестовал основателя компании Baring Vostok Майкла Калви Басманный суд Москвы отправил под арест основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный", передает корреспондент "Интерфакса".

Политика Сестра Бориса Джонсона разделась в эфире Sky News Журналистка и сестра Бориса Джонсона, который ранее занимал пост министра иностранных дел Великобритании, Рейчел разделась в прямом эфире телеканала Sky News.