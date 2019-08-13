Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что ее дочь назвала себя блокадницей.

Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадниках

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