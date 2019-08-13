Шоу-бизнес
Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадникахИзвестия 10:27
Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что ее дочь назвала себя блокадницей.
Читать в источнике
Оценить275
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:34, Ашберн
Происшествия
Спасатели потушили пожар на юге Москвы
Обновлено в 19:27
Армия и оружие
ВСУ впервые после перемирия применили танки в Донбассе
Впервые с начала перемирия в Донбассе ВСУ применили танки при обстреле ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено в 08:41
Экономика
Поставки самолетов Boeing сократились на 38% за год
Американская компания Boeing в 2019 году поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 16:35
Общество
Врачи оценили идею о четырехдневной рабочей неделе
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 20:08
Интернет
Facebook признала прослушку голосовых сообщений пользователей
Компания Facebook Inc. платила сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.
Обновлено в 19:38
Общество
Пострадать от наводнения в Хабаровском крае могут 18,5 тысяч человек
В случае реализации худшего сценария из-за наводнения в Хабаровском крае пострадает около 18,5 тыс. человек, сообщил губернатор региона Сергей Фургал.
Обновлено в 21:23
Космос
На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект
На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено вчера в 12:20
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Ребенка избили в магазине в Петрозаводске за попытку украсть колбасу
Мать одиннадцатилетнего ребенка обратилась в полицию с заявлением об избиении сына в магазине Петрозаводска.
Обновлено в 12:52
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Политика
В Кремле прокомментировали московские протесты
На вопрос, считают ли в Кремле, что несогласованный митинг можно квалифицировать как массовые беспорядки, Песков ответил, что это так, если митинг «приобретает форму массовых беспорядков».
Обновлено в 06:09
Общество
В Помпеях найдены «сокровища ведьмы»
По мнению синьора Осанна, найденные предметы могли использоваться в магических ритуалах, призванных даровать удачу владелице или неудачу — ее соперницам.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Экономика
«Роснано» продал долю в компании по производству лекарств от ВИЧ
Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителю лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании, сообщил РБК со ссылкой на источник.
Обновлено в 20:20
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Общество
Роскачество рассказало, как правильно выбрать вареную колбасу
Роскачество на своем сайте рассказало, как правильно выбрать качественную колбасу.
Обновлено в 03:21
Религия
Медовый Спас в 2019 году: что нельзя делать в праздник
Обновлено в 19:30
Финансы
Курс доллара опустился ниже 65 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года. Курс евро снизился на 1,16%, до 72,5 рубля.
Обновлено в 10:56
Политика
Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с Гонконгом
Китайское правительство стягивает вооруженные силы к границе с Гонконгом, написал 13 августа в Twitter президент США Дональд Трамп со ссылкой на американскую разведку.
Обновлено в 14:00
Политика
Вашингтон объяснил идею назначить Бигэна послом в РФ
Вариант Стивена Бигэна в качестве посла США в РФ может оказаться полезным для экономического взаимодействия двух стран, считают в американской администрации, передаёт CNN.
Обновлено в 20:58
Кино
Фильм «Движение вверх» собрал в китайском прокате $13 млн
Обновлено в 19:10
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани
В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.
Обновлено в 15:39
Футбол
Валерий Карпин оценил Шомуродова и Норманна в 50 млн евро
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин признался, что футболистов Эльдора Шомуродова и Матиаса Норманна он оценивает в 50 млн евро каждого.
Обновлено в 15:31
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Технологии
На Google пожаловались европейские веб-сайты по поиску работы
Свою жалобу 23 европейских веб-сайта по поиску работы направили комиссару Евросоюза по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager), призвав провести расследование деятельности Google, а на время расследования — предписать компании прекратить нечестную практику.
Обновлено в 05:39
Энергетика
Reuters: Exxon Mobil ищет покупателей на активы в Северном море
Американская энергетическая корпорация Exxon Mobil собирается прекратить деятельность в британской части Северного моря и сосредоточиться на добыче сланцевой нефти и газа в США, а также развитии новых проектов, передает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:14
Футбол
«Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионов
Обновлено в 17:11