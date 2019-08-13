Шоу-бизнес
Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадникахИзвестия 10:27
Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что ее дочь назвала себя блокадницей.
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Авто
Видео: осы превратили Chevrolet Malibu в жужжащий улей
Обновлено в 09:26
Происшествия
Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения
Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина.
Обновлено в 07:28
Политика
Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к россиянам
Украинский журналист Кирилл Сазонов пожаловался на хорошее отношении жителей Грузии к россиянам.
Обновлено в 19:55
Армия и оружие
Установлен приблизившийся к самолету Шойгу истребитель НАТО
Истребитель НАТО F-18, который попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, принадлежит ВВС Испании.
Обновлено в 22:43
Здоровье
Врачи предупредили об опасностях четырехдневной рабочей недели
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено в 20:08
Футбол
Стюарды «Драгау» не пускают корреспондентов «Матч ТВ» на бровку
Стюарды стадиона "Драгау" препятствуют работе корреспондентов "Матч ТВ", не пуская их на бровку для интервью с футболистами.
Обновлено в 17:24
Технологии
Бауэр рассказал, как снимали битву за Королевскую Гавань в «Игре престолов»
Специалист по спецэффектам сериала «Игра престолов» Джо Бауэр рассказал, как снимался эпизод с уничтожением Королевской Гавани.
Обновлено в 13:39
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено в 20:50
Энергетика
Reuters: Exxon Mobil ищет покупателей на активы в Северном море
Американская энергетическая корпорация Exxon Mobil собирается прекратить деятельность в британской части Северного моря и сосредоточиться на добыче сланцевой нефти и газа в США, а также развитии новых проектов, передает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:14
Интернет
Facebook признала прослушку голосовых сообщений пользователей
Компания Facebook Inc. платила сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.
Обновлено в 19:38
Теннис
Касаткина вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Цинциннати.
Обновлено в 20:22
Армия и оружие
В Турции сообщили о прибытии делегации США на границу с Сирией
В Минобороны Турции сообщили, что делегация Соединённых Штатов в составе шести человек прибыла в турецкую провинцию Шанлыурфа на границе с Сирией.
Обновлено вчера в 09:58
Здоровье
Безопасность и профессиональные тренеры: фитнес-центры приведут в форму
Привести отечественный фитнес в форму решили после многочисленных жалоб от клиентов, которых физкультура и спорт довели до больничной койки.
Обновлено в 14:09
Кино
В сети появился дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix
В сети опубликовали трейлер «Ведьмака» с официальным русским дубляжом от Netflix.
Обновлено в 17:36
Футбол
Киевское «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов
В Киеве прошел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Динамо" и бельгийским "Брюгге".
Обновлено в 15:38
Экономика
Поставки самолетов Boeing сократились на 38% за год
Американская компания Boeing в 2019 году поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 16:35
Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
Обновлено в 21:28
Космос
Ученые предположили, что взорвалось на полигоне в Северодвинске
Ученые рассказали, какие выводы и предположения можно сделать из доступных данных о взрыве полигоне ВМФ под Неноксой в Северодвинске.
Обновлено в 01:43
Общество
Срок выплаты детских пособий продлят
Пособия на ребенка, который платят родителям каждый месяц, могут продлить, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:45
Наука
Студентов начнут отчислять по рекомендации искусственного интеллекта
Российских студентов начнут отчислять из вузов по рекомендации искусственного интеллекта.
Обновлено 11 августа в 22:42
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Футбол
«Ливерпуль» и «Челси» проведут матч за Суперкубок УЕФА
В Стамбуле на стадионе «Водафон Арена» состоится футбольный матч между английскими «Ливерпулем» и «Челси».
Обновлено в 21:04
Политика
Меркель подтвердила намерение уйти из политики
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики после 2021 года.
Обновлено в 12:35
Футбол
Де Росси забил гол в дебютном матче за «Боку Хуниорс»
Для итальянского хавбека матч против «Альмагро» является дебютным за «Боку Хуниорс».
Обновлено в 21:33
Общество
В России упростят порядок проверки электронных полисов ОСАГО
Согласно требованиям закона водитель, который приобрел электронный полис ОСАГО, может предъявлять для проверки как копию такого полиса на бумажном носителе, так и электронный документ.
Обновлено в 15:30
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение
В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.
Обновлено 11 августа в 00:29
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани
Обновлено в 15:39