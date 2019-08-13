Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда. В инстаграме певицы появился ролик, на котором она сидит за столом и облизывает тарелку.

Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках

Политика На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.

Политика Россия объявила украинского дипломата персоной нон грата Ранее 13 августа Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что сотрудник российского генконсульства во Львове объявлен персоной нон грата.

Политика Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Футбол Арбитр должен был удалить игрока «Сочи» за удар Чалова и назначить пенальти Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров заявил, что арбитр Виталий Мешков должен был удалить футболиста "Сочи", ударившего нападающего московского ЦСКА Федора Чалова в матче чемпионата России, и назначить пенальти.

Происшествия Архангельский губернатор опроверг сообщения об эвакуации Нёноксы Ранее 13 августа ИА "Беломорканал" сообщило, что в соцсетях пошли слухи об эвакуации жителей Нёноксы.

Гаджеты Samsung представит смартфон с графеновой батареей в течение двух лет По словам Эвана Бласса, корейский гигант фактически находится на грани представления устройства с графеновой батареей «в следующем или в 2021 году».

Здоровье Нейропсихолог Наталья Семенова рассказала об особенностях левшей Наталья Семенова утверждает, что в реальности леворукость не является аномалией, отклонением: в природе существуют животные-левши.

Политика Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.

Финансы Bloomberg заметил в укреплении доллара угрозу экономике США Стремительный рост доллара наносит урон американской экономике, что в ближайшем будущем может вызвать рецессию, предупреждают аналитики Bloomberg.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Касатонов» выйдет на госиспытания в сентябре Во вторник, 13 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВМФ России сообщило, что в текущем месяце российский фрегат «Адмирал Касатонов» совершит выход на полигон в Балтийском море с целью прохождения завершающего этапа заводских ходовых испытаний.

Общество Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва» Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".

Происшествия Глава СПЧ попросил Чайку проверить уголовное дело о массовых беспорядках Председатель Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов отправил письмо генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором попросил проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках на акции 27 июля в Москве.

Общество Жителя Красноярского края оштрафовали за пост с оскорблением Путина Енисейский районный суд Красноярского края оштрафовал на 30 тыс. руб. местного жителя Евгения Носкова за пост во «ВКонтакте» о Владимире Путине.

Экономика На малых и средних предприятиях сократилось количество занятых Число малых и средних предприятий (МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек.

Общество Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.

Армия и оружие Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу во время полета над нейтральными водами Балтийского моря, но его оттеснили российские Су-27, передает ТАСС, корреспондент которого находился на борту самолета министра.

Экономика Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц Речь идет о зарплате, которую получают именно сотрудники госкорпорации, без учета зарплат работников промышленных предприятий, которые входят в «Роскосмос».

Технологии Обнаружены новые кибератаки на российские организации Эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали новую волну кибератак известной кибергруппировки Cloud Atlas на международные, экономические и аэрокосмические компании.

Общество Про правильный выбор вареной колбасы рассказали в Роскачестве В некоторых видах вареной колбасы есть черный перец, чеснок и шпик.

Происшествия В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.

Шоу-бизнес Певицу Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах Актер и модель Джош Клосс, сыгравший главную роль в клипе Кэти Перри "Teenage Dream" (2010), обвинил артистку в сексуальном домогательстве.

Общество ФАС возбудила дело против «Кинопоиска» за недостоверную рекламу Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудила дело против сервиса "Кинопоиск" за недостоверную рекламу на сайте Yandex.ru бесплатного периода премиальной подписки, говорится в сообщении службы.