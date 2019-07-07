Единоборства
Масвидаль совершил самый быстрый нокаут в истории UFCКоммерсантъ 04:59
Масвидаль в прыжке бросился на Аскрена и тот получил удар коленом в голову, поскольку попытался в этот момент пройти сопернику в ноги. В итоге Аскрен был нокаутирован, а Масвидаль успел нанести еще несколько ударов в голову сопернику. Это самый быстрый нокаут в истории UFC.
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