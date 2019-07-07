Боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). На турнире UFC 239 в Лас-Вегасе 34-летний Масвидаль нокаутировал 34-летнего Бена Аскрена за пять секунд — он одолел соперника ударом колена в прыжке.

Политика Борис Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС без соглашения Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевство покинет Европейский союз 31 октября с соглашением об условиях брексита или без него.

Происшествия Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

Происшествия Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times.

Музыка Стиви Уандер прервет турне из-за операции по пересадке почки Американский певец и композитор Стиви Уандер вынужден приостановить гастрольный тур из-за операции по пересадке почки.

Армия и оружие Ополченцы Донбасса вывели из строя 6 украинских боевиков за минувшие сутки За минувшие сутки защитники Донбасса были вынуждены 28 раз открывать ответный огонь по позициям украинских карателей.

Политика Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.

Футбол Сборная ЮАР обыграла Египет и вышла в четвертьфинал Кубка Африки Сборная команда ЮАР по футболу обыграла с минимальным счетом команду Египта в матче 1/8 финала Кубка Африканских наций, проходящего в Египте.

Политика Вице-премьер Борисов допустил новые санкции против самолета МС-21 Западные страны могут ввести санкции в отношении программы по созданию российского самолета МС-21.

Политика ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Политика Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным» Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».

Общество Ночь Ивана Купалы отпразднуют с 6 на 7 июля В ночь с 6 на 7 июля традиционно отмечают народный праздник Ивана Купалы, посвященный летнему солнцестоянию.

Политика Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.

Общество Почему человечество обречено питаться кузнечиками и жуками Ответ известен: человечество стремительно увеличивается в численности, а кормовая база (простите уж за такой термин!) также стремительно сокращается.

Авто Составили рейтинг лучших автомобилей в гараже Джереми Кларксона BMW M3 CSL Баварская "зажигалка" тоже нашла свое место в гараже Кларксона.

Шоу-бизнес Экс-возлюбленная Тимати почти повторила трюк Стейтема с бутылкой Продолжила флешмоб и 26-летняя модель, бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова. Она попыталась повторить трюк в ресторане.

Здоровье В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.

Политика Грузия не намерена отказываться от торговли с Россией Грузия не откажется от торговых отношений с РФ из-за временной отмены прямого авиасообщения между двумя странами и сокращения потока российских туристов.

Политика Иран приготовился захватить британский танкер В сложившейся ситуации Резайи считает единственно верным вариантом ответный захват британского танкера.4 июля британские морские пехотинцы по просьбе США перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, плывший под флагом Панамы.

Политика Зеленский попросит Трампа остановить «Северный поток-2» Напомним, что 1 июня этого года влиятельный украинский еженедельник «Зеркало недели» сообщил, что Зеленский получил приглашение от президента США Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом.