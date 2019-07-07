Единоборства
Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFCRT на русском 00:27
Боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). На турнире UFC 239 в Лас-Вегасе 34-летний Масвидаль нокаутировал 34-летнего Бена Аскрена за пять секунд — он одолел соперника ударом колена в прыжке.
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Масвидаль за пять секунд отправил в нокаут Аскрена. Это самый быстрый нокаут в истории UFC
Sport24.ruвчера в 23:42
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:31, Вашингтон
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