Единоборства

Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFCRT на русском 00:27

Боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). На турнире UFC 239 в Лас-Вегасе 34-летний Масвидаль нокаутировал 34-летнего Бена Аскрена за пять секунд — он одолел соперника ударом колена в прыжке.
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