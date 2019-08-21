Международная платежная система Mastercard планирует запустить в России сервис денежных переводов с карты на карту по номеру телефона за границу.

с чего всё началось

Международная платёжная система Mastercard планирует запустить в России переводы денежных средств за границу по номеру телефона. При этом аналогичный сервис для переводов внутри страны не может конкурировать с Системой быстрых платежей ЦБ.

Mastercard запустит в РФ переводы по номеру телефона за рубеж

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