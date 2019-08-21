Экономика
Mastercard запустит в РФ переводы по номеру телефона за рубежNews.ru 01:24
Международная платёжная система Mastercard планирует запустить в России переводы денежных средств за границу по номеру телефона. При этом аналогичный сервис для переводов внутри страны не может конкурировать с Системой быстрых платежей ЦБ.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Международная платежная система Mastercard планирует запустить в России сервис денежных переводов с карты на карту по номеру телефона за границу.РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 02:20, Ашберн
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
В США организатор крупнейшей аферы с экопродуктами покончил с собой
Рэнди Константа - организатор аферы с экологически чистыми продуктами, которую СМИ называли крупнейшей в истории США, покончил с собой в федеральной тюрьме.
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Обновлено вчера в 20:16
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Происшествия
Сестер Хачатурян признали жертвами своего отца
Обновлено вчера в 15:32
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Общество
Ученые рассказали о простом способе продлить жизнь
Как пояснила врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева, еще в 1930-е годы опыты на грызунах показали, что снижение калорийности на 30-40% продлевает жизнь.
Обновлено в 00:20
Общество
Подсчитаны траты россиян на алкоголь и табак
Траты жителей на алкоголь и табак в Москве и Санкт-Петербурге составили 3,4 процента и 2,7 процента от общих расходов соответственно.
Обновлено в 02:04
Общество
Жаркий влажный день пообещали москвичам 21 августа
Обновлено вчера в 23:15
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие
В Буркина-Фасо террористы убили больше десяти человек
Уточняется, что погибли в результате атаки террористов более десяти военнослужащих.
Обновлено 19 августа в 18:17
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Наука
Выявлена связь между использованием эмодзи и частотой секса
Исследователи пришли к выводу, что люди, активно использующие эмодзи, часто ходят на свидания и имеют частые сексуальные контакты.
Обновлено 19 августа в 13:43
Политика
Совет Европы поддержал заявления Путина и Макрона по Украине
Совет Европы полностью поддерживает заявления президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона о возможности возобновления переговоров в нормандском формате по урегулированию кризиса на Украине.
Обновлено вчера в 06:41
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия
Летевший из Москвы самолет вынужденно сел в Сургуте
Обновлено в 01:34
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено 19 августа в 06:35
Политика
Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
Украинских интернет-пользователей возмутило видео с кортежем президента страны Владимира Зеленского, для которого было перекрыто движение по трассе.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Журналисты «Рустави 2» уволились в прямом эфире
Накануне, 20 августа, новый глава телеканала «Рустави 2» Паата Салия уволил ряд журналистов, в том числе и Георгия Габунию, в нецензурной форме высказавшегося в адрес российского лидера Владимира Путина в эфире своей передачи.
Обновлено в 02:09
Общество
Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России
Среди самых шумных городов России оказались города из Кемеровской и Московской областей. Это следует из данных портала Domofond.ru.
Обновлено 19 августа в 05:47
Авто
Двигатель Aurus адаптируют для нужд малой авиации
На основе двигателя автомобиля российского производства Aurus будет создан его авиационный вариант, сообщил в интервью «Российской газете» генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И.Баранова Михаил Гордин.
Обновлено вчера в 23:05
Кино
Человек-паук покинет киновселенную Marvel
По условиям изначального контракта, который студии заключили ещё в 2014-м, Sony получали 95% прибыли от сольных лент про Человека-паука, тогда как Disney довольствовались наличием супергероя в своей киновселенной и выручкой с продаж игрушек и сопутствующих товаров.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Сибири произошла серия землетрясений
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетам
Обновлено вчера в 14:12
Баскетбол
Кириленко: если Блатту нужна будет помощь от РФБ или от меня, он её получит
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что организация и он лично готовы оказать любую помощь бывшему наставнику сборной России Дэвиду Блатту, у которого диагностирован рассеянный склероз.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке
Обновлено вчера в 17:06
Транспорт
ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet
Почему рейсы на Superjet дороже Расходы на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального лайнера SSJ100, из-за крушения которого в Шереметьево на рейсе "Аэрофлота" 5 мая погиб 41 человек, почти в два раза выше, чем при использовании иностранных самолетов-аналогов.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Аварийно севший Airbus А321 приподняли с грунта
Обновлено вчера в 22:52
Транспорт
Количество перелетов из нового саратовского аэропорта сокращается
Авиакомпании сокращают количество рейсов из нового саратовского аэропорта «Гагарин», который начал принимать рейсы 20 августа.
Обновлено вчера в 17:00