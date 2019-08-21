Экономика

Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубежИзвестия вчера в 23:46

В России могут появиться денежные переводы за рубеж по номеру телефона. Такое нововведение готовит международная платежная система Mastercard. Об этом 21 августа сообщает РБК.
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с чего всё началось

Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за границу

Международная платежная система Mastercard планирует запустить в России сервис денежных переводов с карты на карту по номеру телефона за границу.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

РБК: Mastercard планирует запуск переводов по номеру телефона за границу

Коммерсантъ00:25

MasterСard работает над переводами из России за рубеж по номеру телефона

RT на русском02:23

Mastercard изучает возможность запуска в России переводов за рубеж по номеру телефона

ТАСС02:18

Международная платёжная система Mastercard изучает возможность запуска в России переводов за рубеж по номеру телефона

Эхо Москвы03:04

Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубеж

Известиявчера в 23:46

Mastercard может запустить денежные переводы за границу по номеру телефона

Ведомостивчера в 19:43

Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за границу

РБКвчера в 17:00
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Россия может вернуться в «Большую восьмёрку» в случае устранения причин, по которым произошло её исключение, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
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Базовый аэропорт пригрозил «России» прекратить ее обслуживание

«Восьмого августа руководство ВВСС в письменной форме, действительно, проинформировало своего базового перевозчика и давнего партнера о возможном прекращении обслуживания его рейсов», — заявил РБК официальный представитель «России».
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Происшествия

В Петербурге задержали четвертого участника драки на матче «Зенита»

Обновлено в 05:21
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Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

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Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.
Обновлено вчера в 11:27
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Кино

Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео

В Сети появились кадры уличной перестрелки в Краснодаре. Инцидент произошел в ночь на среду в районе Вишняковского рынка.
Обновлено в 06:52
Транспорт

В мэрии Москвы объяснили частый ремонт дорог

Какие дороги чаще всего перекапывают в Москве и как это объясняют власти, читайте в материале "Разрытие покажет: почему в Москве ремонтируют одни и те же улицы" РБК ознакомился с внутренним документом департамента ЖКХ правительства Москвы, принятым в 2017 году и устанавливающим для каждого типа дорог межремонтные сроки.
Обновлено в 05:08
Авто

В Сети появилось изображение салона нового Kia Mohave

Американское издание Motor1 опубликовало 21 августа изображение интерьера нового кроссовера Kia Mohave, премьера которого состоится в 2020 году.
Обновлено в 05:09
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Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Происшествия

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Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия

Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка

Самолет "Уральских авиалиний", летевший из столицы Таджикистана Душанбе в подмосковный "Жуковский", совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга из-за плохого самочувствия девочки-подростка.
Обновлено в 02:48
Технологии

В России запущен первый двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер

В Свердловской области в опытную эксплуатацию запущен первый российский двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер, созданный специалистами Росатома.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО члена «Яблока» по делу о массовых беспорядках

Мосгорсуд оставил в СИЗО активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка – 12-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:55
Авто

Электромобилям в России разрешат бесплатно ездить по платным дорогам

Платные дороги в России могут стать бесплатными для электромобилей.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

В Подмосковье загорелся и упал воздушный шар

По предварительным данным следствия, воздушный шар потерял управление из-за сильного порыва ветра, зацепился за линию электропередач и загорелся.
Обновлено вчера в 17:32
Политика

Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию

Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию.
Обновлено в 06:29
Экономика

ФАС заявила о росте цен на билеты на SSJ-100

Билеты дорожают из-за простоя воздушных судов. Антимонопольный орган обнаружил рост цен на билеты на самолеты Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие

В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетам

Обновлено вчера в 14:12
Политика

Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»

Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер". Видео репетиции пилотов опубликовал телеканал "Звезда".
Обновлено в 08:00
Политика

Суд не стал снимать Шипулина с выборов в Госдуму

Свердловский областной суд отклонил иск партии «Справедливая Россия» о снятии с выборов биатлониста Антона Шипулина, претендующего от «Единой России» на мандат депутата Госдумы от Свердловской области.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества

Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
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Политика

Либертарианская партия подала заявку на шествие по бульварам Москвы 31 августа

Незарегистрированная Либертарианская партия России (ЛПР) подала заявку о проведении 31 августа шествия по бульварам Москвы в столичную мэрию, сообщил глава ЛПР Сергей Бойко в Facebook.
Обновлено в 06:41
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