Экономика

Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубежИзвестия вчера в 23:46

В России могут появиться денежные переводы за рубеж по номеру телефона. Такое нововведение готовит международная платежная система Mastercard. Об этом 21 августа сообщает РБК.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за границу

Международная платежная система Mastercard планирует запустить в России сервис денежных переводов с карты на карту по номеру телефона за границу.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Международная платёжная система Mastercard изучает возможность запуска в России переводов за рубеж по номеру телефона

Эхо Москвы03:04

MasterСard работает над переводами из России за рубеж по номеру телефона

RT на русском02:23

Mastercard изучает возможность запуска в России переводов за рубеж по номеру телефона

ТАСС02:18

РБК: Mastercard планирует запуск переводов по номеру телефона за границу

Коммерсантъ00:25

Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубеж

Известиявчера в 23:46

Mastercard может запустить денежные переводы за границу по номеру телефона

Ведомостивчера в 19:43

Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за границу

РБКвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:53, Ашберн
Происшествия

Трое россиян пострадали при взрыве газа в Германии

Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес

Подписчики заметили, что у Ким Кардашьян шесть пальцев на ноге

Подписчики Кардашьян быстро отреагировали на пост, заметив, что у знаменитости шесть пальцев на ноге.
Обновлено вчера в 03:05
Киберспорт

Игрок Virtus.pro: «Не уверен, что мы останемся вместе»

Обновлено в 09:25
Общество

Ресторан «Армения» закрыл соцсети после иска из-за акции 27 июля

Согласно СПАРК, ресторан, расположенный по адресу: Тверская улица, 17, принадлежит компании ООО «Анкор», которая подала в суд на организаторов несогласованной акции 27 июля.
Обновлено в 09:37
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»

Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

Хуситы сообщили о сбитом в Йемене американском беспилотнике

Сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» утверждают, что их средства противовоздушной обороны сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 в провинции Дамар.
Обновлено в 02:52
Политика

Макрон опубликовал пост на русском после встречи с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон разместил у себя в Facebook русскоязычный пост.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия

В посольстве РФ в Камеруне сообщили о состоянии похищенных моряков

В посольстве Российской Федерации в Яунде 21 августа сообщили об удовлетворительном состоянии здоровья захваченных в плен российских моряков судна Marmalaita.
Обновлено в 09:01
Футбол

В «Локомотиве» отреагировали на обращение Тарасова в РФС

Обновлено в 08:00
Политика

Назван размер возможных выплат США за Гренландию

Ранее США уже предлагали Дании купить Гренландию. Так, в 1946 году Вашингтон давал за остров 100 миллионов долларов золотом.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Захарова призвала МИД Турции помочь впавшей в кому девочке из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с 12-летней россиянкой, приехавшей с родителями на отдых в Турцию, которую во время купания в бассейне засосало в трубу для циркуляции воды.
Обновлено вчера в 20:39
Экономика

Группа ЛСР купит завод газобетона в Ленобласти мощностью 400 тыс куб м

ПАО "Группа ЛСР" купит завод по производству газобетона в Ленобласти мощностью 400 тысяч кубометров в год, говорится в сообщении на сайте компании.
Обновлено в 09:43
Политика

Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия

Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия

В шахте на Урале произошло обрушение породы

Один человек заблокирован в шахте "Ново-Кальинской" в Североуральске Свердловской области после обрушения породы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 08:46
Кино

В Петербурге прошла премьера «Эбигейл»

Обновлено в 04:18
Происшествия

Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина

По информации ведомства, у семьи Черкалина планируют изъять собственность общей стоимостью 6,3 млрд рублей, а именно: пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и два автомобиля.
Обновлено в 08:44
Футбол

«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с ЦСКА

Обновлено в 09:33
Экономика

ФАС: билеты на рейсы SSJ100 оказались дороже остальных

Стоимость билетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными самолетами, сообщает РБК со ссылкой на письмо ФАС в правительство.
Обновлено в 03:40
Политика

В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8

Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.
Обновлено в 07:45
Космос

Под воздействием галактики Стрелец А* Земля вернется на 4 миллиарда назад в собственном развитии

Собственные выводы ученые построили на том, что галактика Млечный Путь содержит миллионы гигантских планет, формирование которых произошло посредством черной дыры.
Обновлено вчера в 23:31
Гаджеты

Casio представила новую модель умных часов

Японская компания Casio анонсировала новые смарт-часы из линейки PRO TREK Smart.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

Суд оставил в СИЗО семерых украинских моряков

Мосгорсуд отклонил жалобы на решение Лефортовского суда о продлении меры пресечения семерым украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес

Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы

У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Футбол

Роналду заявил, что может закончить карьеру в следующем году

Возможно, что закончу карьеру в следующем году, хотя и не исключаю, что могу играть и до 40 лет.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО члена «Яблока» по делу о массовых беспорядках

Мосгорсуд оставил в СИЗО активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка – 12-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:55
Происшествия

35 пассажиров рейса в Мадрид травмировались из-за турбулентности

Обновлено в 08:05
Футбол

«Монако» объявил о переходе Слимани

Нападающий «Лестера» Ислам Слимани перешел в «Монако». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.
Обновлено в 07:13
Происшествия

В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены

Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении члена собрания депутатов Локомотивного городского округа по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Обновлено в 03:29
Кино

Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено вчера в 13:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное