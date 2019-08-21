Экономика

MasterCard хочет запустить переводы по номеру телефона за границуBFM.ru 06:59

Платежная система MasterCard собирается запустить в России сервис, который позволяет переводить денежные средства с карты на карту за границу по номеру телефона. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на банковском рынке.
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с чего всё началось

Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за границу

Международная платежная система Mastercard планирует запустить в России сервис денежных переводов с карты на карту по номеру телефона за границу.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Международная платёжная система Mastercard изучает возможность запуска в России переводов за рубеж по номеру телефона

Эхо Москвы03:04

Mastercard может запустить денежные переводы за границу по номеру телефона

Ведомостивчера в 19:43

Mastercard изучает возможность запуска в России переводов за рубеж по номеру телефона

ТАСС02:18

РБК: Mastercard планирует запуск переводов по номеру телефона за границу

Коммерсантъ00:25

Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубеж

Известиявчера в 23:46

MasterСard работает над переводами из России за рубеж по номеру телефона

RT на русском02:23

Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за границу

РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:11, Ашберн
Политика

Черногорский политик призвал построить стену на границе с Албанией и Косово

По словам оппозиционного лидера, речь идет об одном из возможных эффективных решений "против банд контрабандистов в Черногории и так называемом Косово и Албании".
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Момент крушения в Греции вертолета с россиянами попал на видео

В результате инцидента погибли пилот-грек и граждане РФ Михаил Абрамов и Павел Акулинин В интернете появилось видео крушения в Греции вертолета с двумя россиянами на борту.
Обновлено в 10:01
Происшествия

На шахте в Свердловской области произошло обрушение породы

Обрушение горной породы произошло на шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске в Свердловской области, один рабочий заблокирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
Обновлено в 08:56
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
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Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
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Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
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Стало известно, кто будет опекуном внучки Александры Назаровой

У Александры Ивановны осталась 10-летняя внучка Саша. Пожилая женщина выступала опекуном девочки после смерти сына Дмитрия.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Девочка из России впала в кому после инцидента в бассейне в Турции

Обновлено в 02:02
Политика

Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных

Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 06:20
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В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены

Обновлено в 03:29
Политика

WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии

Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Общество

Минздрав назвал способы борьбы со стрессом

Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.
Обновлено в 01:35
Политика

Маас выступил за встречу в «нормандском формате»

Есть необходимость для стран как можно скорее вновь встретиться в "нормандском формате" для решения конфликта в Донбассе при условии возможности прогресса, заявил в интервью РИА Новости глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Обновлено в 09:59
Политика

Трамп вновь выступил за возвращение России в G8

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8, пишет AFP в своем Twitter.
Обновлено вчера в 14:39
Здоровье

В поселке Тракторостроителей завершен капитальный ремонт поликлиники

За три месяца в поликлинике отремонтированы помещения дневного стационара, отделения профилактики, отделения врачей общей практики, регистратуры, клинико-дагностической лаборатории.
Обновлено в 05:26
Политика

Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве

Президент Россси Владимир Путин перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник, 19 августа, впервые прокомментировал протестные акции в Москве.
Обновлено 19 августа в 14:29
Политика

В правительстве Молдавии заявили, что не готовы к визиту Шойгу

Намеченный на 24 августа визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Кишинев может носить только частный характер, так как правительство Молдавии не было заблаговременно проинформировано о нем.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Поезд задавил девушку в Подмосковье

На станции Львовская Курского направления Московской железной дороги пассажирский поезд дальнего следования задавил девушку, сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по ЦФО.
Обновлено в 09:42
Футбол

Данил Круговой официально стал игроком «Зенита»

В 2015 году Круговой дебютировал в молодежной команде «Зенита». Игрок перешёл в «Уфу» в июле 2018 года.
Обновлено в 08:00
Футбол

Рибери официально перешел в «Фиорентину»

Французский полузащитник Франк Рибери перешел в "Фиорентину", сообщается на официальном сайте итальянской команды.
Обновлено в 08:18
Технологии

«ВКонтакте» запустила приложение AliExpress

Приложение AliExpress на базе платформы «ВКонтакте» начнет развивать экосистему, в которой пользователи смогут поделиться своим опытом покупок и находить интересные товары.
Обновлено в 05:31
Экономика

России написали сценарий нового экономического кризиса

Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.
Обновлено вчера в 09:26
Политика

Путин прибыл в Хельсинки на переговоры с Ниинистё

Сегодня президент России Владимир Путин проведет в Хельсинки переговоры со своим финским коллегой.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес

Русскоязычные пользователи атаковали Instagram Сильвестра Сталлоне

Обновлено в 06:55
Кино

Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel

Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой

Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 09:24
Транспорт

В мэрии Москвы прокомментировали частый ремонт столичных дорог

Обновлено в 08:49
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Авто

Volkswagen вывел в продажу недорогой кроссовер Jetta VS5

Компания Volkswagen объявила старт продаж нового недорогого кроссовера Jetta VS5.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»

Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров.
Обновлено вчера в 18:52
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