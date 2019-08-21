Экономика
Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубежИзвестия вчера в 23:46
В России могут появиться денежный переводы за рубеж по номеру телефона. Такое нововведение готовит международная платежная система Mastercard. Об этом 21 августа сообщает РБК.
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Международная платежная система Mastercard планирует запустить в России сервис денежных переводов с карты на карту по номеру телефона за границу.РБКвчера в 17:00
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