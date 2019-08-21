Экономика

MasterCard запустит в России переводы по номеру телефона за рубежАБН 01:28

Международная платежная система MasterCard планирует запустить в России сервис денежных переводов за рубеж по номеру телефона. Переводы денег будут производиться с помощью внутренних баз данных MasterCard .
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с чего всё началось

Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за границу

Международная платежная система Mastercard планирует запустить в России сервис денежных переводов с карты на карту по номеру телефона за границу.
РБКвчера в 17:00

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Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубеж

РЕН ТВ00:00

MasterCard планирует запустить в России переводы по номеру телефона за границу

Говорит Москва00:51

РБК: Mastercard планирует запуск переводов по номеру телефона за границу

Коммерсантъ00:25

Mastercard изучает возможность запуска в России переводов за рубеж по номеру телефона

ТАСС02:18

Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубеж

Известиявчера в 23:46

Mastercard может запустить денежные переводы за границу по номеру телефона

Ведомостивчера в 19:43

Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за границу

РБКвчера в 17:00
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Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
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Американское Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) в рамках реализации проекта по автоматизированному распознаванию геоданных рассчитывает получить информацию об основных узлах энергетической и логистической инфраструктуры в Мурманске.
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Специалисты обнаружили в коже мышей ранее неизвестный орган, помогающий воспринимать и реагировать на определённые виды боли.
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Президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность американского посла в России.
Обновлено вчера в 14:32
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Африканскую чуму свиней подозревают у животных в селе Волково

У свиней в двух хозяйствах села Волково выявили опасное заболевание – африканскую чуму свиней.
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Журналисты «Рустави 2» уволились в прямом эфире

Накануне, 20 августа, новый глава телеканала «Рустави 2» Паата Салия уволил ряд журналистов, в том числе и Георгия Габунию, в нецензурной форме высказавшегося в адрес российского лидера Владимира Путина в эфире своей передачи.
Обновлено в 02:09
Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
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Политика

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Как передает РИА «Новости», на пресс-конференции перед переговорами российского и французского лидеров в форте Брегансон Эммануэль Макрон, что рассмотрит возможность проведения саммита в «нормандском формате» для обсуждения путей выхода из кризиса на востоке Украины.
Обновлено 19 августа в 11:47
Финансы

«Сбербанк» остается в рамках нисходящего тренда

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Армия и оружие

В Китае считают, что J-20 превосходит Су-57 «в разы»

В издании Sina Military ранее говорилось о том, что Пекин мог бы заказать несколько машин Су-57 у России, чтобы впоследствии применить уже на своих истребителях пятого поколения некоторые российские технологии.
Обновлено 19 августа в 07:23
Происшествия

В Греции разбился вертолет с россиянами

Частный вертолет потерпел крушение в 15:40 мск в море к югу от греческого порта Порос. На борту находились двое россиян и один грек.
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Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду проанализировал нынешний трансферный рынок.
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В России создают новый компактный пистолет для спецслужб

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Bloomberg: глава Huawei требует от сотрудников новые проекты

Глава Huawei Рен Женфей фактически ввел в своей компании военное положение - во внутреннем письме к своим сотрудникам он заявил о том, что настал момент истины, и призвал всех мобилизовать свои усилия для разработки новых проектов.
Обновлено вчера в 09:19
Экономика

В Петербурге продают намыв Васильевского острова за 4,5 млрд рублей

В Петербурге на продажу выставили намыв Васильевского острова. Об этом стало известно сегодня, 20 августа. Лот начнется с 4,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Поисковики нашли следы пропавшей под Нижним Новгородом девочки

По версии следствия, 18 августа 2019 года около 14 часов из дома в деревне Степановка Вознесенского района ушла пятилетняя девочка.
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Полиция начала поиск участников ночной перестрелки в Краснодаре

Обновлено в 01:20
Финансы

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В письме отмечается, что в настоящее время территориальные подразделения Федеральной налоговой службы предписывают банкам замораживать средства на счетах россиян за неуплату налогов, которые они как индивидуальные предприниматели должны государству.
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Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
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Рак легких обнаружили у президента Уругвая

Медики нашли у президента Уругвая Табаре Васкеса злокачественное образование в легком. Об этом сообщает издание El Pais.
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Армия и оружие

МИД России отреагировал на испытания запрещенных ДРСМД ракет в США

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