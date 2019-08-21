Международная платежная система Mastercard планирует запустить в России сервис денежных переводов с карты на карту по номеру телефона за границу.

с чего всё началось

Международная платежная система MasterCard планирует запустить в России сервис денежных переводов за рубеж по номеру телефона. Переводы денег будут производиться с помощью внутренних баз данных MasterCard .

MasterCard запустит в России переводы по номеру телефона за рубеж

Политика На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.

Общество В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.

Армия и оружие Американская разведка изучит энергетическую инфраструктуру Мурманска Американское Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) в рамках реализации проекта по автоматизированному распознаванию геоданных рассчитывает получить информацию об основных узлах энергетической и логистической инфраструктуры в Мурманске.

Наука В коже обнаружен новый орган, который помогает чувствовать боль Специалисты обнаружили в коже мышей ранее неизвестный орган, помогающий воспринимать и реагировать на определённые виды боли.

Политика Трамп выдвинет первого зама госсекретаря на пост посла в России Президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность американского посла в России.

Здоровье Африканскую чуму свиней подозревают у животных в селе Волково У свиней в двух хозяйствах села Волково выявили опасное заболевание – африканскую чуму свиней.

Политика Журналисты «Рустави 2» уволились в прямом эфире Накануне, 20 августа, новый глава телеканала «Рустави 2» Паата Салия уволил ряд журналистов, в том числе и Георгия Габунию, в нецензурной форме высказавшегося в адрес российского лидера Владимира Путина в эфире своей передачи.

Политика Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.

Политика Путин заявил о безальтернативности «Нормандского формата» Как передает РИА «Новости», на пресс-конференции перед переговорами российского и французского лидеров в форте Брегансон Эммануэль Макрон, что рассмотрит возможность проведения саммита в «нормандском формате» для обсуждения путей выхода из кризиса на востоке Украины.

Финансы «Сбербанк» остается в рамках нисходящего тренда В рамках нисходящего тренда продолжает снижение "Сбербанк", по целям он может уйти в район 210 рублей, при пробое он может уйти в район глобальной поддержки, которая находится в районе 200 рублей.

Армия и оружие В Китае считают, что J-20 превосходит Су-57 «в разы» В издании Sina Military ранее говорилось о том, что Пекин мог бы заказать несколько машин Су-57 у России, чтобы впоследствии применить уже на своих истребителях пятого поколения некоторые российские технологии.

Происшествия В Греции разбился вертолет с россиянами Частный вертолет потерпел крушение в 15:40 мск в море к югу от греческого порта Порос. На борту находились двое россиян и один грек.

Футбол Роналду раскритиковал высокие цены на футболистов Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду проанализировал нынешний трансферный рынок.

Общество 75% жителей России строят планы на будущее Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 11 августа 2019 г ода в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах.

Технологии Bloomberg: глава Huawei требует от сотрудников новые проекты Глава Huawei Рен Женфей фактически ввел в своей компании военное положение - во внутреннем письме к своим сотрудникам он заявил о том, что настал момент истины, и призвал всех мобилизовать свои усилия для разработки новых проектов.

Экономика В Петербурге продают намыв Васильевского острова за 4,5 млрд рублей В Петербурге на продажу выставили намыв Васильевского острова. Об этом стало известно сегодня, 20 августа. Лот начнется с 4,5 млрд рублей.

Происшествия Поисковики нашли следы пропавшей под Нижним Новгородом девочки По версии следствия, 18 августа 2019 года около 14 часов из дома в деревне Степановка Вознесенского района ушла пятилетняя девочка.

Финансы Банки отказались замораживать счета бизнесменов В письме отмечается, что в настоящее время территориальные подразделения Федеральной налоговой службы предписывают банкам замораживать средства на счетах россиян за неуплату налогов, которые они как индивидуальные предприниматели должны государству.

Политика Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".

Кино Киану Ривз снимется в четвёртой части «Матрицы» Режиссёром и сценаристом четвёртой части «Матрицы» станет Лана Вачовски, а Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити.