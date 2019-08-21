Экономика
MasterCard запустит в России переводы по номеру телефона за рубежАБН 01:28
Международная платежная система MasterCard планирует запустить в России сервис денежных переводов за рубеж по номеру телефона. Переводы денег будут производиться с помощью внутренних баз данных MasterCard .
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Международная платежная система Mastercard планирует запустить в России сервис денежных переводов с карты на карту по номеру телефона за границу.РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 02:34, Ашберн
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
Обновлено в 00:32
Армия и оружие
Американская разведка изучит энергетическую инфраструктуру Мурманска
Американское Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) в рамках реализации проекта по автоматизированному распознаванию геоданных рассчитывает получить информацию об основных узлах энергетической и логистической инфраструктуры в Мурманске.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Российская девочка впала в кому после инцидента в бассейне в Турции
Обновлено вчера в 07:08
Наука
В коже обнаружен новый орган, который помогает чувствовать боль
Специалисты обнаружили в коже мышей ранее неизвестный орган, помогающий воспринимать и реагировать на определённые виды боли.
Обновлено вчера в 04:24
Политика
Трамп выдвинет первого зама госсекретаря на пост посла в России
Президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность американского посла в России.
Обновлено вчера в 14:32
Здоровье
Африканскую чуму свиней подозревают у животных в селе Волково
У свиней в двух хозяйствах села Волково выявили опасное заболевание – африканскую чуму свиней.
Обновлено в 00:55
Политика
Журналисты «Рустави 2» уволились в прямом эфире
Накануне, 20 августа, новый глава телеканала «Рустави 2» Паата Салия уволил ряд журналистов, в том числе и Георгия Габунию, в нецензурной форме высказавшегося в адрес российского лидера Владимира Путина в эфире своей передачи.
Обновлено в 02:09
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Обновлено вчера в 20:16
Политика
Путин заявил о безальтернативности «Нормандского формата»
Как передает РИА «Новости», на пресс-конференции перед переговорами российского и французского лидеров в форте Брегансон Эммануэль Макрон, что рассмотрит возможность проведения саммита в «нормандском формате» для обсуждения путей выхода из кризиса на востоке Украины.
Обновлено 19 августа в 11:47
Финансы
«Сбербанк» остается в рамках нисходящего тренда
В рамках нисходящего тренда продолжает снижение "Сбербанк", по целям он может уйти в район 210 рублей, при пробое он может уйти в район глобальной поддержки, которая находится в районе 200 рублей.
Обновлено 19 августа в 06:45
Армия и оружие
В Китае считают, что J-20 превосходит Су-57 «в разы»
В издании Sina Military ранее говорилось о том, что Пекин мог бы заказать несколько машин Су-57 у России, чтобы впоследствии применить уже на своих истребителях пятого поколения некоторые российские технологии.
Обновлено 19 августа в 07:23
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами
Частный вертолет потерпел крушение в 15:40 мск в море к югу от греческого порта Порос. На борту находились двое россиян и один грек.
Обновлено вчера в 10:32
Футбол
Роналду раскритиковал высокие цены на футболистов
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду проанализировал нынешний трансферный рынок.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
В России создают новый компактный пистолет для спецслужб
Обновлено вчера в 20:05
Общество
75% жителей России строят планы на будущее
Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 11 августа 2019 г ода в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах.
Обновлено в 00:52
Технологии
Bloomberg: глава Huawei требует от сотрудников новые проекты
Глава Huawei Рен Женфей фактически ввел в своей компании военное положение - во внутреннем письме к своим сотрудникам он заявил о том, что настал момент истины, и призвал всех мобилизовать свои усилия для разработки новых проектов.
Обновлено вчера в 09:19
Экономика
В Петербурге продают намыв Васильевского острова за 4,5 млрд рублей
В Петербурге на продажу выставили намыв Васильевского острова. Об этом стало известно сегодня, 20 августа. Лот начнется с 4,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Поисковики нашли следы пропавшей под Нижним Новгородом девочки
По версии следствия, 18 августа 2019 года около 14 часов из дома в деревне Степановка Вознесенского района ушла пятилетняя девочка.
Обновлено вчера в 06:30
Финансы
Банки отказались замораживать счета бизнесменов
В письме отмечается, что в настоящее время территориальные подразделения Федеральной налоговой службы предписывают банкам замораживать средства на счетах россиян за неуплату налогов, которые они как индивидуальные предприниматели должны государству.
Обновлено в 02:28
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Кино
Киану Ривз снимется в четвёртой части «Матрицы»
Режиссёром и сценаристом четвёртой части «Матрицы» станет Лана Вачовски, а Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити.
Обновлено в 01:58
Политика
Супруга Биньямина Нетаньяху бросила на землю украинский каравай
Обновлено вчера в 22:27
Футбол
«Барселона» заказала футболки с фамилией Неймара
Обновлено в 01:09
Политика
Рак легких обнаружили у президента Уругвая
Медики нашли у президента Уругвая Табаре Васкеса злокачественное образование в легком. Об этом сообщает издание El Pais.
Обновлено вчера в 23:01
Армия и оружие
МИД России отреагировал на испытания запрещенных ДРСМД ракет в США
Обновлено вчера в 03:15