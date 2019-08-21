Экономика

Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубежИзвестия вчера в 23:46

В России могут появиться денежные переводы за рубеж по номеру телефона. Такое нововведение готовит международная платежная система Mastercard. Об этом 21 августа сообщает РБК.
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с чего всё началось

Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за границу

Международная платежная система Mastercard планирует запустить в России сервис денежных переводов с карты на карту по номеру телефона за границу.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Международная платёжная система Mastercard изучает возможность запуска в России переводов за рубеж по номеру телефона

Эхо Москвы03:04

MasterСard работает над переводами из России за рубеж по номеру телефона

RT на русском02:23

Mastercard может запустить денежные переводы за границу по номеру телефона

Ведомостивчера в 19:43

РБК: Mastercard планирует запуск переводов по номеру телефона за границу

Коммерсантъ00:25

Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубеж

Известиявчера в 23:46

Mastercard изучает возможность запуска в России переводов за рубеж по номеру телефона

ТАСС02:18

Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за границу

РБКвчера в 17:00
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Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
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Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска

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Роналду: «Возможно, закончу карьеру в следующем году»

Возможно, закончу в следующем году. Но при этом я могу играть до 40 или 41 года.
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Певица Олеся Яковлева трагически погибла в Приморье

Российская певица Олеся Яковлева погибла в Приморье.
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Экономика

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Сбербанк предоставит дочерней компании "Росатома" кредит на $400 млн для строительства атомной электростанции "Аккую" в Турции.
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В Пекине женщина заразилась птичьим гриппом H5N6

В Пекине зафиксировали случай заражения человека птичьим гриппом H5N6, утверждается в опубликованном в среду сообщении центра по контролю и профилактике заболеваний столицы Китая.
Обновлено в 01:57
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Обновлено в 00:32
Политика

На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 02:58
Транспорт

Количество перелетов из нового саратовского аэропорта сокращается

Авиакомпании сокращают количество рейсов из нового саратовского аэропорта «Гагарин», который начал принимать рейсы 20 августа.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Детсад в Благовещенске, где обрушилась штукатурка, временно закроют

Здание детского сада в Благовещенске, где в результате обрушения штукатурки троим детям понадобилась медицинская помощь, закроют и дополнительно обследуют, а воспитанников перераспределят по другим корпусам, сообщили журналистам в пресс-службе министерства образования и науки Амурской области.
Обновлено в 03:59
Кино

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Человек-паук может исчезнуть из киновселенной Marvel.
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Общество

В школах России могут ограничить использование мобильных телефонов

Предполагается, что для них предусмотрят специальные места для хранения, а также дежурный телефон для экстренной связи для родителей.
Обновлено вчера в 08:31
Общество

Траты на алкоголь и табак составляют 3% от всех расходов россиян

Траты на алкоголь и табак жителей Москвы и Санкт-Петербурга составили 3,4% и 2,7% от общих расходов соответственно.
Обновлено вчера в 22:31
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Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Экономика

Банки хотят блокировать карты при подозрительных операциях

Идея состоит в том, чтобы дать возможность кредитным организациям блокировать карты клиентов, если есть подозрение, что на них поступили списанные злоумышленниками средства.
Обновлено вчера в 01:18
Происшествия

Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка

Самолет "Уральских авиалиний", летевший из столицы Таджикистана Душанбе в подмосковный "Жуковский", совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга из-за плохого самочувствия девочки-подростка.
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В России отзывают почти 250 кроссоверов Fiat Freemont

Бесплатному ремонту в сервисных центрах ООО «ЭфСиЭй РУС» подлежат 246 автомобилей Fiat Freemont, реализованных с августа 2013-го по август 2014 года.
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