Международная платежная система Mastercard планирует запустить в России сервис денежных переводов с карты на карту по номеру телефона за границу.

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В России могут появиться денежные переводы за рубеж по номеру телефона. Такое нововведение готовит международная платежная система Mastercard. Об этом 21 августа сообщает РБК.

Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубеж

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