Экономика
Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубежИзвестия вчера в 23:46
В России могут появиться денежные переводы за рубеж по номеру телефона. Такое нововведение готовит международная платежная система Mastercard. Об этом 21 августа сообщает РБК.
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Международная платежная система Mastercard планирует запустить в России сервис денежных переводов с карты на карту по номеру телефона за границу.РБКвчера в 17:00
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Происшествия
Жену Леонида Волкова допросили по делу об отмывании денег ФБК
Руководителя социологической службы Фонда борьбы с коррупцией и жену Леонида Волкова Анну Бирюкову задержали и допросили по делу о легализации преступных доходов.
Обновлено в 03:51
Политика
Трамп призвал Apple уйти из Китая
Президент США Дональд Трамп во вторник снова призвал корпорацию Apple перенести свое производство из Китая.
Обновлено вчера в 16:30
Футбол
«Барселона» заказала форму с фамилией Неймара
Обновлено в 03:20
Происшествия
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Здоровье
В Москве отменят медсправку для детсадов
Пока нововведение будет действовать только в начале учебного года, но власти города планируют вообще отменить получение данной справки после перерывов в посещении детского сада в течение года.
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия
Захарова призвала МИД Турции помочь впавшей в кому девочке из России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с 12-летней россиянкой, приехавшей с родителями на отдых в Турцию, которую во время купания в бассейне засосало в трубу для циркуляции воды.
Обновлено вчера в 20:39
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
В Челябинской области депутат застрелил жену
Обновлено в 02:48
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Финансы
Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска
С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков.
Обновлено вчера в 18:13
Футбол
Роналду: «Возможно, закончу карьеру в следующем году»
Возможно, закончу в следующем году. Но при этом я могу играть до 40 или 41 года.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Арктику и Дальний Восток защитят сверхдальнобойные С-300В4
Арктика и Дальний Восток будут усилены сверхдальнобойными зенитными комплексамиС-300В4.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Певица Олеся Яковлева трагически погибла в Приморье
Российская певица Олеся Яковлева погибла в Приморье.
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия
В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина
Обновлено в 03:09
Экономика
Сбербанк выделит кредит в $400 млн на строительство АЭС в Турции
Сбербанк предоставит дочерней компании "Росатома" кредит на $400 млн для строительства атомной электростанции "Аккую" в Турции.
Обновлено в 03:44
Здоровье
В Пекине женщина заразилась птичьим гриппом H5N6
В Пекине зафиксировали случай заражения человека птичьим гриппом H5N6, утверждается в опубликованном в среду сообщении центра по контролю и профилактике заболеваний столицы Китая.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетам
Обновлено вчера в 14:12
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
Обновлено в 00:32
Политика
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 02:58
Транспорт
Количество перелетов из нового саратовского аэропорта сокращается
Авиакомпании сокращают количество рейсов из нового саратовского аэропорта «Гагарин», который начал принимать рейсы 20 августа.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Детсад в Благовещенске, где обрушилась штукатурка, временно закроют
Здание детского сада в Благовещенске, где в результате обрушения штукатурки троим детям понадобилась медицинская помощь, закроют и дополнительно обследуют, а воспитанников перераспределят по другим корпусам, сообщили журналистам в пресс-службе министерства образования и науки Амурской области.
Обновлено в 03:59
Кино
Человек-паук может покинуть киновселенную Marvel
Человек-паук может исчезнуть из киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:35
Общество
В школах России могут ограничить использование мобильных телефонов
Предполагается, что для них предусмотрят специальные места для хранения, а также дежурный телефон для экстренной связи для родителей.
Обновлено вчера в 08:31
Общество
Траты на алкоголь и табак составляют 3% от всех расходов россиян
Траты на алкоголь и табак жителей Москвы и Санкт-Петербурга составили 3,4% и 2,7% от общих расходов соответственно.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества
Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Экономика
Банки хотят блокировать карты при подозрительных операциях
Идея состоит в том, чтобы дать возможность кредитным организациям блокировать карты клиентов, если есть подозрение, что на них поступили списанные злоумышленниками средства.
Обновлено вчера в 01:18
Происшествия
Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка
Самолет "Уральских авиалиний", летевший из столицы Таджикистана Душанбе в подмосковный "Жуковский", совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга из-за плохого самочувствия девочки-подростка.
Обновлено в 02:48
Авто
В России отзывают почти 250 кроссоверов Fiat Freemont
Бесплатному ремонту в сервисных центрах ООО «ЭфСиЭй РУС» подлежат 246 автомобилей Fiat Freemont, реализованных с августа 2013-го по август 2014 года.
Обновлено вчера в 05:21