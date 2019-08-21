Экономика
Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубежИзвестия вчера в 23:46
В России могут появиться денежные переводы за рубеж по номеру телефона. Такое нововведение готовит международная платежная система Mastercard. Об этом 21 августа сообщает РБК.
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Международная платежная система Mastercard планирует запустить в России сервис денежных переводов с карты на карту по номеру телефона за границу.РБКвчера в 17:00
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Обновлено вчера в 09:26
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Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
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Футбол
«Тоттенхэм» задолжал банкам около 600 миллионов фунтов по кредиту на строительство стадиона
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Здоровье
Новосибирская клиника Мешалкина начала проводить лучевую терапию детям
Отмечается, что в рамках финансирования из федерального бюджета клиника Мешалкина бесплатно оказывает помощь по лучевой терапии взрослым пациентам, курс лечения составляет от одного до тридцати дней, при этом взрослые после процедуры и короткого наблюдения лечащим врачом, как правило, отправляются домой и приходят снова уже на следующий день.
Обновлено в 01:37
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
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Врачи назвали причины боли в сердце
Врачи назвали причины боли в сердце, которые с ним никак не связанны.
Обновлено вчера в 07:43
Политика
Памфилова обсудила с Собяниным выборы в Мосгордуму
Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила на заседании комиссии в среду, что обсудила с мэром Москвы Сергеем Собяниным ситуацию, сложившуюся на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
В разведке США увидели рост угрозы со стороны России и Китая в космосе
Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр заявил о постоянном росте угрозы со стороны России и Китая в космосе, передает RT.
Обновлено вчера в 15:20
Космос
NASA научилось дозаправлять спутники прямо в космосе
NASA завершило испытания системы, которая позволит дозаправлять спутники и космические корабли прямо в космосе.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска
Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.
Обновлено в 05:46
Общество
Росстат посчитал затраты россиян на алкоголь и табак
У россиян в 2018 году в среднем уходило на покупку алкогольных напитков и табачных изделий 3% от общих потребительских расходов, подсчитал Росстат.
Обновлено в 06:01
Политика
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Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Авто
Электрокар BMW iNext пригласил взглянуть на опытное производство
Компания заявила, что ещё до того, как модель iNext встанет на поток, будет выпущено до сотни предсерийных прототипов.
Обновлено вчера в 09:22
Наука
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Группа исследователей из США, Великобритании, Германии и Индии изучила 38 скелетов, найденных на озере.
Обновлено вчера в 11:00
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Джорджевич: «Иванович не хочет переходить в „Црвену Звезду“»
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич заявил, что капитан «Зенита» Бранислав Иванович не хочет переходить в «Црвену Звезду».
Обновлено в 03:23
Политика
Королевская семья Дании удивилась решению Трампа перенести визит
Королевская семья Дании удивлена решению президента США Дональда Трампа временно отложить свой визит в Копенгаген.
Обновлено в 05:12
Общество
Минздрав назвал способы борьбы со стрессом
Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.
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Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Китай поддержал усилия России по решению проблемы незаконных вырубок
Власти Китая поддерживают усилия России, направленные на упорядочение сотрудничества в лесопромышленной сфере и решение проблемы незаконной вырубки лесов.
Обновлено в 05:40
Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 23:20