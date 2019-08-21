Экономика
Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубежИзвестия вчера в 23:46
В России могут появиться денежные переводы за рубеж по номеру телефона. Такое нововведение готовит международная платежная система Mastercard. Об этом 21 августа сообщает РБК.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Международная платежная система Mastercard планирует запустить в России сервис денежных переводов с карты на карту по номеру телефона за границу.РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:19, Ашберн
Происшествия
В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина
Обновлено в 03:09
Происшествия
Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме
Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия
ФСИН прокомментировала УДО осуждённого, изнасиловавшего позже ребёнка
ФСИН выступала против предоставления УДО осуждённому, который после освобождения изнасиловал девочку.
Обновлено вчера в 11:44
Общество
В Хабаровском крае из-за паводка закрыт пункт пропуска Покровка-Жаохэ
Расположенный на границе с Китаем международный пункт пропуска в Бикинском районе Покровка-Жаохэ временно закрыт.
Обновлено в 02:45
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Армия и оружие
В России создают новый компактный пистолет для спецслужб
Обновлено вчера в 20:05
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.
Обновлено вчера в 20:16
Футбол
Экс-игрок «Спартака» расторг контракт с «Бешикташем»
Полузащитник Арас Озбилиз расторг контракт со стамбульским "Бешикташем", сообщает Hurriyet.
Обновлено в 05:13
Кино
В Сети появился новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
Американский актер Сильвестр Сталлоне представил новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь».
Обновлено в 03:18
Футбол
Экс-хавбек «Уфы»: был случай расизма, но в России всё было потрясающе
Бывший полузащитник «Уфы» и тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг рассказал, что доволен периодом жизни в России.
Обновлено в 04:45
Политика
Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»
С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 11:05
Общество
Половина россиян не надеется на улучшения в стране даже через 20 лет
Более половины россиян не рассчитывают на улучшение жизни в России и рост благосостояния даже через 20 лет.
Обновлено вчера в 11:57
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетам
Обновлено вчера в 14:12
Финансы
Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска
С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков.
Обновлено вчера в 18:13
Экономика
ФАС: билеты на рейсы SSJ100 оказались дороже остальных
Стоимость билетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными самолетами, сообщает РБК со ссылкой на письмо ФАС в правительство.
Обновлено в 03:40
Политика
Эксперт: идея Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергнута
Идея бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского о расширении "нормандского формата", что, по сути, означало бы его ликвидацию, окончательно отвергнута.
Обновлено в 03:27
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Футбол
Криштиану Роналду: Могу завершить карьеру уже в следующем году
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Российские пользователи атаковали Instagram Сильвестра Сталлоне
О выложил в своем аккаунте в Instagram трейлер нового фильма со своим участием — последней части франшизы про Рэмбо.
Обновлено в 03:11
Кино
В театре Ермоловой назвали причину смерти Александры Назаровой
Ранее в театре Ермоловой сообщили о смерти актрисы Александры Назаровой.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело в отношении министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 02:54
Футбол
РФС объявил, на каких матчах 7-го тура РПЛ будет работать VAR
На официально сайте РФС опубликован список арбитров, которые будут работать на матчах 7-го тура РПЛ.
Обновлено в 04:44
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие
Япония намерена разработать собственный малозаметный истребитель
Новые истребитель призван заменить самолет F-2, поставленный на вооружение Японии в начале 2000-х годов.
Обновлено в 03:33