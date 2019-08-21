Экономика

Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубежИзвестия вчера в 23:46

В России могут появиться денежные переводы за рубеж по номеру телефона. Такое нововведение готовит международная платежная система Mastercard. Об этом 21 августа сообщает РБК.
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с чего всё началось

Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за границу

Международная платежная система Mastercard планирует запустить в России сервис денежных переводов с карты на карту по номеру телефона за границу.
РБКвчера в 17:00

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Международная платёжная система Mastercard изучает возможность запуска в России переводов за рубеж по номеру телефона

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MasterСard работает над переводами из России за рубеж по номеру телефона

RT на русском02:23

Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за границу

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РБК: Mastercard планирует запуск переводов по номеру телефона за границу

Коммерсантъ00:25

Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубеж

Известиявчера в 23:46

Mastercard может запустить денежные переводы за границу по номеру телефона

Ведомостивчера в 19:43

Mastercard изучает возможность запуска в России переводов за рубеж по номеру телефона

ТАСС02:18
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