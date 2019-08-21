Экономика

Mastercard хочет запустить переводы по номеру телефона за границуBFM.ru 06:59

Платежная система Mastercard собирается запустить в России сервис, который позволяет переводить денежные средства с карты на карту за границу по номеру телефона. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на банковском рынке.
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с чего всё началось

Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за границу

Международная платежная система Mastercard планирует запустить в России сервис денежных переводов с карты на карту по номеру телефона за границу.
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