Международная платежная система Mastercard планирует запустить в России сервис денежных переводов с карты на карту по номеру телефона за границу.

с чего всё началось

Платежная система Mastercard собирается запустить в России сервис, который позволяет переводить денежные средства с карты на карту за границу по номеру телефона. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на банковском рынке.

Mastercard хочет запустить переводы по номеру телефона за границу

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