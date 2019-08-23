с чего всё началось

Европейское подразделение Mastercard направило официальное уведомление бельгийским и немецким регуляторам об утечке данных пользователей, сообщает Bloomberg.

Футбол «Динамо» победило «Тамбов» в матче РПЛ Футболисты московского «Динамо» обыграли «Тамбов» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.

Энергетика Эстония начала закупать газ у «НОВАТЭКа» Эстонский государственный энергетический концерн Eesti Energia в сентябре получит груз сжиженного природного газа (СПГ) от российской компании "НОВАТЭК" через Клайпедский терминал СПГ (Литва), заявил агентству BNS представитель Eesti Energia Прийт Лутс.

Политика Песков сообщил о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли Как пояснил представитель Кремля, главы угледобывающих регионов рассказали Путину, что выполняющие одну и ту же работу шахтеры получают разную зарплату.

Авто Mercedes Citan разработают совместно с Renault-Nissan-Mitsubishi Работы над новым Citan начнутся в ближайшее время в сотрудничестве с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi.

Здоровье В Нижнем Тагиле увольняются сразу шесть хирургов Шесть хирургов Центральной городской больницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.

Политика Москалькова встретилась с Вышинским на Украине Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с находящимся под арестом главным редактором РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

Политика Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7 Глава Европейского совета Дональд Туск в ходе пресс-конференции перед началом саммита «Большой семёрки» в Биаррице выступил против возвращения России в формат G8 и предложил пригласить на следующую встречу лидеров G7 Украину в качестве гостя.

Политика Порошенко отсутствовал на праздновании Дня независимости Украины Экс-президент Украины Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа.

Политика В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.

Хоккей Российского хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года Российский хоккеист Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Космос Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.

Кино Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».

Экономика ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю Сотрудников уже уведомили о вероятном сокращении рабочей недели с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года.

Кино В Москве простились с актрисой Александрой Назаровой Назарова скончалась в минувший вторник на 80-м году жизни.

Политика WSJ: Болтон намерен помешать покупке украинской «Мотор Сич» Китаем Помощник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать сделке по продаже украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» группе компаний, включая китайскую Beijing Skyrizon Aviation.

Футбол Глушенков не перейдет в «Верону» Сегодня в итальянских СМИ появилась информация, что полузащитник «Спартака» Максим Глушенков может продолжить карьеру в «Вероне».

Политика Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.

Авто В Германии нашли стоянку с тысячами неисправных Mercedes-Benz Как стало известно, на территории старого аэропорта, недалеко от немецкого города Бремен расположились около 9 тыс. неисправных автомобилей Mercedes-Benz.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Армия и оружие Эфиопия потребовала от партий Южного Судана выполнять соглашение Межправительственный орган по вопросам развития Восточной Африки (ИГАД) и Эфиопия потребовали от южно-суданских партий выполнить в ближайшие три месяца, до середины ноября 2019 года, соглашение об урегулировании конфликта в стране.

Энергетика Новый узел контроля нефти может появиться на границе с Россией Новая точка контроля количества и качества нефти может появиться на восточной границе Белоруссии в 2021 году.

Происшествия Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137 У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.