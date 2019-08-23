Платежная система Mastercard заявила о взломе своих компьютерных систем и утечке данных пользователей. Большинство пострадавших клиентов находятся в Германии и Бельгии. В Сеть утекли данные почти 90 тысяч клиентов, передает Bloomberg.

Mastercard сообщила об утечке данных 90 тысяч клиентов

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