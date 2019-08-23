Экономика
Mastercard сообщила об утечке данных 90 тысяч клиентовРоссийская газета 19:47
Платежная система Mastercard заявила о взломе своих компьютерных систем и утечке данных пользователей. Большинство пострадавших клиентов находятся в Германии и Бельгии. В Сеть утекли данные почти 90 тысяч клиентов, передает Bloomberg.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:14, Ашберн
Космос
Источник назвал возможную дату запуска к МКС Crew Dragon с экипажем
Запуск первого американского корабля Crew Dragon с экипажем к Международной космической станции (МКС) планируется осуществить 30 декабря.
Обновлено 21 августа в 21:57
Политика
Лукашенко представят программу интеграции с Россией
В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 15:48
Экономика
Huawei оценивает ущерб от санкций США в $10 млрд
Китайская компания Huawei Technologies Co ожидает сокращения годового дохода на рынке потребительских устройств примерно на $10 млрд в связи с экспортными ограничения США.
Обновлено в 11:12
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено в 16:51
Общество
Медведь убил лошадей депутата Госдумы под Тверью
Медведь убил 12 лошадей на ферме депутата Госдумы Сергея Веремеенко. Об этом парламентарий сообщил в соцсети.
Обновлено в 07:53
Общество
В Крыму на фестивале «Таврида — АРТ» молодежи раздадут 80 млн рублей
В Крыму молодым деятелям искусств раздадут 80 млн рублей.
Обновлено в 04:41
Авто
В московском каршеринге появились ретро-автомобили
Автопарк "Яндекс.Драйва" пополнили два настоящих раритетных авто - оригинальные Ford Mustang. Они будут доступны с 17:00 сегодняшнего дня.
Обновлено в 08:19
Гаджеты
В iFixit оценили ремонтопригодность Samsung Galaxy Note10+ 5G
В общей сложности Galaxy Note10+ 5G получил всего 3 балла из 10 по шкале ремонтопригодности.
Обновлено в 14:49
Политика
Кличко рассказал об особом статусе Севастополя
На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 00:48
Культура
Капитан «Реала» Серхио Рамос рассказал об интересе к искусству
Игрок "Реала" Серхио Рамос рассказал о том, как изменилось его времяпрепровождение за последние годы, передает Esquire.
Обновлено в 15:55
Общество
Росстат раскрыл регионы с самыми богатыми чиновниками
В абсолютном выражении муниципальные чиновники в ЯНАО зарабатывают в семь раз больше, чем в Псковской области, — более 133 тыс. против 18 тыс. руб. Всего в России, по данным Росстата на конец 2018 года, в органах местного самоуправления и в муниципальных избиркомах работали 469 тыс. человек — на 3 тыс. меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:16
Политика
МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге
Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 15:12
Космос
Найден источник инопланетных сигналов из космоса
Ученые Национального центра радиоастрофизики в Индии выяснили, что одним из наиболее вероятных источников быстрых радиовсплесков (FRB) являются магнетары — нейтронные звезды с экстремально сильным магнитным полем.
Обновлено в 08:33
Политика
СМИ рассказали о помощи Трампа в строительстве «Северного потока — 2»
«Ссора» президента США Дональда Трампа с Данией из-за покупки Гренландии может быть выгодна России и способствовать строительству «Северного потока — 2», пишет Die Welt.
Обновлено в 20:49
Технологии
Уральский сервис для предпринимателей «Кнопка» возглавил человек из «Яндекса»
В сервисе для предпринимателей «Кнопка» произошла смена генерального директора, Антон Сизов уступил свое место Сергею Герштейну, об этом сообщается на официальной странице компании в социальных сетях.
Обновлено в 11:30
Политика
Трамп повысил пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.
Обновлено в 18:26
Политика
Лукашенко рассказал, что Зеленский попросил помощи у Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский просил у Белоруссии "какой-то поддержки", заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Обновлено в 12:11
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено в 13:32
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено в 16:20
Экономика
Акции «Мечела» подорожали на Мосбирже на 7-9%
Обыкновенные акции "Мечела" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 9,22% - до 63,51 руб. за бумагу.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка
В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено в 19:10
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено в 14:47
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Наука
Австрийские ученые предложили дать второй шанс дирижаблям, заменив ими корабли-сухогрузы
Австрийские ученые считают, что гигантские дирижабли заслуживают второго шанса.
Обновлено вчера в 17:51
Политика
Трамп назвал саммит G7 бесполезной тратой времени
Как сообщается, американский лидер считает бесполезной тратой времени участие в саммите, где слишком много внимания уделяют вопросам экологии.
Обновлено в 16:27
Энергетика
Белоруссия предложила контролировать качество нефти из России
Белорусский оператор трубопровода «Дружба» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» обсуждает с государственным концерном «Белнефтехим» появление новых точек контроля количества и качества нефти, сообщил первый замгендиректора, главный инженер компании Андрей Вериго, передает БелТа.
Обновлено в 14:58
Армия и оружие
Ракетоносец Ту-160 продемонстрировали в действии на видео
Ту160 «Белый Лебедь» является самым большим и тяжелым серийным стратегическим ракетоносцем в мире вошедшим в серию.
Обновлено в 05:49