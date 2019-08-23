Экономика

Mastercard допустила утечку данных 90 тыс. клиентовРБК 14:05

В бельгийском ведомстве сообщили, что Mastercard обнаружила утечку 19 августа. По данным властей, она затронула «большое количество» клиентов, значительная часть из которых — граждане Германии. Немецкий регулятор заявил, что провел расследование и уже удалил опубликованные персональные данные.
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Mastercard уведомил Германию и Бельгию о крупной утечке данных клиентов

Ведомости12:58

Данные 90 тысяч клиентов Mastercard попали в свободный доступ

Телеканал 360°15:12

Mastercard признала утечку данных 90 тысяч клиентов

РЕН ТВ14:18

Mastercard допустила утечку данных 90 тыс. клиентов

РБК14:05

MasterCard уведомила Германию и Бельгию о взломе платежной системы с данными клиентов

Эхо Москвы13:31

Mastercard предупредил Бельгию и Германию о крупной утечке данных клиентов

Дождь15:56

Mastercard уведомила власти Германии и Бельгии о крупной утечке данных клиентов

ТАСС12:35
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1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
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Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке

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В Дагестане семья с двумя детьми погибла под камнепадом

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Кадры, которые Егор Крид опубликовал у себя в аккаунте социальной сети Instagram, свидетельствуют о том, что Басаева не поехала с ним в солнечную страну.
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