Экономика
Mastercard допустила утечку данных 90 тыс. клиентовРБК 14:05
В бельгийском ведомстве сообщили, что Mastercard обнаружила утечку 19 августа. По данным властей, она затронула «большое количество» клиентов, значительная часть из которых — граждане Германии. Немецкий регулятор заявил, что провел расследование и уже удалил опубликованные персональные данные.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:27, Ашберн
Хоккей
Канадский хоккеист пошутил над дисквалифицированным Кузнецовым
Бывший нападающий «Сибири» и «Северстали» Зак Бойчак прокомментировал дисквалификацию форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина, которую наложила ИИХФ.
Обновлено в 13:43
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Музыка
Игорь Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте
Обновлено вчера в 03:18
Музыка
В Москве открывается фестиваль военных оркестров «Спасская башня»
Как заверили устроители, "Спасская башня" не имеет аналогов в мире и подтверждает статус одного из крупнейших международных культурных проектов России: за минувшие 12 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных смотров мира.
Обновлено в 04:48
Гаджеты
Представитель Huawei подтвердил процессор Kirin 990 в Huawei Mate X
Сегодня представитель Huawei Янминг Ван заявил, что новый чип будет установлен в Huawei Mate X. Напомним, что Mate X это раскладной смартфон который демонстрировали на MWC 2019 и там его показали с чипом Kirin 980.
Обновлено в 14:53
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Политика
МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге
Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 15:12
Политика
Борис Джонсон записал видео к дню независимости Украины на мове
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видео на украинском к дню независимости страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:16
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму
Стартовавшая "акция" истекает 25 сентября. Каким будет рост цен на газ к зиме, украинские эксперты судить пока не берутся.
Обновлено вчера в 02:52
Происшествия
Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке
Обновлено вчера в 06:31
Политика
Лукашенко рассказал, что Зеленский попросил помощи у Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский просил у Белоруссии "какой-то поддержки", заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Обновлено в 12:11
Технологии
Уральский сервис для предпринимателей «Кнопка» возглавил человек из «Яндекса»
В сервисе для предпринимателей «Кнопка» произошла смена генерального директора, Антон Сизов уступил свое место Сергею Герштейну, об этом сообщается на официальной странице компании в социальных сетях.
Обновлено в 11:30
Политика
Кремль анонсировал «важное заявление» Путина
В скором времени президент России Владимир Путин сделает «важное заявление».
Обновлено в 05:54
Спорт
Логинов объяснил свой отказ подписывать контракт с СБР
Российский биатлонист Александр Логинов объяснил ситуацию с контрактом с Союзом биатлонистов России (СБР), передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:49
Авто
В Германии обнаружена стоянка с тысячами неисправных Mercedes-Benz
Как сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen, возле города Бремен обосновались тысячи автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz, у которых есть дефекты.
Обновлено в 04:55
Футбол
Сутормин перечислит миллион рублей своему первому тренеру
Хавбек петербургского «Зенита» Алексей Сутормин заявил, что перечислит своему первому футбольному тренеру крупную сумму денег в знак благодарности.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Мартин Кочесоко отпущен под подписку о невыезде в Кабардино-Балкарии
Как информировал "Кавказский узел", Верховный суд Кабардино-Балкарии сегодня отменил домашний арест руководителю черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартину Кочесоко, которого обвинили в незаконном обороте наркотиков.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Происшествия
На Ставрополье врачи сбежали из операционной из-за смерти роженицы
Выяснилось, что врачи, проводившие операцию попросту сбежали прямо во время родов.
Обновлено в 12:39
Гаджеты
У операционной системы Android обновлен логотип
У операционной системы Android обновлен логотип, сообщает Google.
Обновлено в 06:46
Общество
В Гонконге более 130 тысяч человек собрались в «живую цепь»
Обновлено в 14:29
Общество
В американском приюте поселился огромный кот
В американском приюте для животных Моrris Аnimаl Rеfugе в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.
Обновлено в 10:09
Происшествия
В Ставропольском крае локализовали лесной пожар
Лесной пожар в Ставропольском крае рядом с селом Бешпагир локализован, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке
Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 12:24
Культура
Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций
Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.
Обновлено в 14:14