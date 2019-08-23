Экономика

Mastercard допустила утечку данных 90 тыс. клиентовРБК 14:05

В бельгийском ведомстве сообщили, что Mastercard обнаружила утечку 19 августа. По данным властей, она затронула «большое количество» клиентов, значительная часть из которых — граждане Германии. Немецкий регулятор заявил, что провел расследование и уже удалил опубликованные персональные данные.
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Mastercard признала утечку данных 90 тысяч клиентов

РЕН ТВ14:18

Данные 90 тыс. клиентов Mastercard утекли в Интернет

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Эхо Москвы13:31

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Ведомости12:58

Mastercard допустила утечку данных 90 тыс. клиентов

РБК14:05

Mastercard уведомила власти Германии и Бельгии о крупной утечке данных клиентов

ТАСС12:35
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:08, Ашберн
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