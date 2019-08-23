с чего всё началось

В бельгийском ведомстве сообщили, что Mastercard обнаружила утечку 19 августа. По данным властей, она затронула «большое количество» клиентов, значительная часть из которых — граждане Германии. Немецкий регулятор заявил, что провел расследование и уже удалил опубликованные персональные данные.

Политика WSJ: Болтон намерен помешать покупке украинской «Мотор Сич» Китаем Помощник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать сделке по продаже украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» группе компаний, включая китайскую Beijing Skyrizon Aviation.

Политика В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт «Миротворец» Власти Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ.

Происшествия Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Авто Названа стоимость седана Aurus Senat 23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.

Политика Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7 Глава Европейского совета Дональд Туск в ходе пресс-конференции перед началом саммита «Большой семёрки» в Биаррице выступил против возвращения России в формат G8 и предложил пригласить на следующую встречу лидеров G7 Украину в качестве гостя.

Культура Михалков рассказал о состоянии после семи операций Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.

Политика В Чечне назвали цену на Aurus слишком большой Министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров прокомментировал телеграм-каналу "Подъем" открытие шоурума бренда Aurus в Москве, где стало известно, что цена на седан из кортежа Путина составляет 18 миллионов рублей.

Спорт Шамшурин, Первухин и Спесивцев завоевали лицензии на Олимпиаду-2020 Российские гребцы Кирилл Шамшурин, Илья Первухин и Максим Спесивцев завоевали лицензии на Олимпийские игры в Токио в 2020 году на чемпионате мира в Венгрии.

Происшествия Стрельба в Подмосковье: коллекторы напали на мужчину с ребенком Вчера в Красногорске (Подмосковье) коллекторы обстреляли из пневматического пистолета мужчину и его маленького сына.

Политика Путин поручил решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.

Политика Меркель огласила основные темы переговоров на саммите G7 Канцлер Германии Ангела Меркель перечислила список основных тем, которые будут обсуждаться приглашенными лидерами на саммите "Большой семерки" во Франции.

Происшествия В Челябинске загорелся цинковый завод Транспортерная лента загорелась в одном из цехов Челябинского цинкового завода, пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Космос Некоторые экзопланеты могут иметь более разнообразную жизнь, чем Земля Новое исследование показало, что на некоторых экзопланетах условия для жизни могут быть лучше, чем на Земле.

Политика Госдеп подтвердил введение второго пакета санкций США против России Госдепартамент США уведомил о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерального реестра Соединенных Штатов.

Политика Зеленский рассказал об СМС, которые Генштаб присылает ему по утрам Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждое утро ему приходят смс-сообщения от Генерального штаба ВСУ.

Здоровье На юге России распространились опасные тропические комары Насекомые — переносчики тропических болезней — распространились на юге России. Комары попали в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии.

Политика Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".

Армия и оружие Путин поручил подготовить ответ на ракетные испытания США Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел проанализировать уровень угрозы и принять меры симметричного характера в ответ на проведенные США испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая до расторжения Договора РСМД была запрещена, сообщает RT.

Хоккей Российского хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года Российский хоккеист Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Общество Флешмоб «Флаг-рекордсмен» вошел в Книгу рекордов России Флешмоб "Флаг-рекордсмен" в честь дня российского триколора вошел в Книгу рекордов России как самое большое полотно, содержащее изображение флагов муниципалитетов РФ.

Космос Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.

Экономика Глава ФРС назвал позитивной ситуацию в экономике США Ситуация в экономике США в целом благоприятная, и Федеральная резервная система (ФРС) США предпримет все необходимые меры для того, чтобы сохранить позитивные тенденции.

Армия и оружие Пьяные киевские боевики на Донбассе устроили «самодиверсию» Примечательно, что после пожара от американского оборудования не нашлось и следов, а командование батальона не придает огласке факт пропажи и своими силами разыскивает дорогостоящую технику.

Политика Зеленский объявил 29 августа Днём памяти защитников Украины Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ об объявлении 29 августа Днём памяти защитников Украины, погибших «в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность» страны.