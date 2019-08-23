с чего всё началось

В бельгийском ведомстве сообщили, что Mastercard обнаружила утечку 19 августа. По данным властей, она затронула «большое количество» клиентов, значительная часть из которых — граждане Германии. Немецкий регулятор заявил, что провел расследование и уже удалил опубликованные персональные данные.

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Авто Названа стоимость седана Aurus Senat 23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.

Транспорт На БКЛ появятся три пересадки на будущие радиальные линии метро Пересадки на три перспективные радиальные ветки сделают на Большой кольцевой линии метро, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Происшествия В Ижевске 15 человек пострадали в ДТП с автобусом Автобус врезался в опору трубопровода в Ижевске, 15 человек пострадали, сообщили РИА Новости в ГИБДД России.

Футбол «Тоттенхэм» может продать Эриксена за £50 млн Английский "Тоттенхэм" может продать датского полузащитника Кристиана Эриксена за £50 млн, сообщает Daily Mail.

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Политика Зеленский рассказал, с чего начинается его утро Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, с чего обычно начинается его утро.

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Здоровье В Нижнем Тагиле увольняются сразу шесть хирургов Шесть хирургов Центральной городской больницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.

Армия и оружие Норвежские сейсмологи заявили, что в Северодвинске было два взрыва В Северодвинске 8 августа случился не один взрыв, а два, между ними прошло примерно два часа.