Экономика
Mastercard допустила утечку данных 90 тыс. клиентовРБК вчера в 14:05
В бельгийском ведомстве сообщили, что Mastercard обнаружила утечку 19 августа. По данным властей, она затронула «большое количество» клиентов, значительная часть из которых — граждане Германии. Немецкий регулятор заявил, что провел расследование и уже удалил опубликованные персональные данные.
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с чего всё началось
Международная платежная система Mastercard направила властям Германии и Бельгии уведомления о взломе системы с данными клиентов, сообщает Bloomberg со ссылкой на надзорные органы этих стран.Ведомостивчера в 12:58
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MasterCard уведомила Германию и Бельгию о взломе платежной системы с данными клиентов
Эхо Москвывчера в 13:31
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